După 200 de ani, Italia cere ca voltul să fie din nou numit după numele italianului Volta, căruia îi este dedicată unitatea de măsură

Guvernul italian a cerut lumii să readucă unitatea de măsură pentru tensiunea electrică, voltul, la denumirea sa originală, „volta”, după numele lui Alessandro Volta. Sursa foto: Getty Images

Unitățile de măsură sunt aproape întotdeauna numite după omul de știință căruia îi sunt dedicate, aşa că guvernul italian a inițiat procesul de revendicare a literei „A” şi a cerut lumii să readucă unitatea de măsură pentru tensiunea electrică, voltul, la denumirea sa originală, „volta”, după numele lui Alessandro Volta, italianul din Como care a inventat bateria în 1800, inaugurând era electricității.

Subsecretarul de stat italian Alessio Butti a zburat la Paris și, în contextul reuniunii ministeriale G7 privind tehnologia digitală, a contactat Biroul Internațional de Greutăți și Măsuri (BIPM), instituția care definește unitățile de măsură la nivel internațional, pentru a iniția un proces oficial, relatează Corriere della Sera.

Denumirea actuală „volt” este o excepție în sistemul internațional: toate celelalte unități comemorative păstrează numele de familie al omului de știință în întregime. Wattul îşi ia denumirea de la James Watt, matematician, inginer și inventator scoțian , amperul de la André-Marie Ampère, fizician și matematician francez, newtonul de la Sir Isaac Newton, matematician, fizician, astronom și alchimist englez, iar pascalul de la Blaise Pascal, un matematician, fizician, inventator și filosof francez. În cazul lui Volta, unul dintre cei mai mari oameni de știință italieni din toate timpurile, s-a renunțat la litera „A”.

A fost probabil o alegere inconștientă, realizată prin anglicizare, pentru că în engleză, numele aproape niciodată nu se termină cu o vocală deschisă, iar „volt” suna probabil mai natural. Restituirea literei „A” ar însemna alinierea la o convenție deja existentă pentru alte unități de măsură.

Prin urmare, Italia a demarat un proces oficial în mai multe etape. Mai întâi, este vorba despre o schimbare de nume la nivel național, apoi comunicarea internațională și, în final, construirea unui consens global înaintea unui vot formal la Conferința Generală a BIPM, programată pentru octombrie 2026.

„Propunerea italiană depășește cu mult problema lingvistică”, a subliniat Alessio Butti, „și reprezintă dorința de a acorda o recunoaștere istorică importantă unuia dintre părinții științei moderne, a cărui operă a schimbat radical relația umanității cu electricitatea și progresul tehnologic.”

În plus în anul 2027, în Italia, va avea loc bicentenarul morții lui Alessandro Volta.