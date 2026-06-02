O mie de IMM-uri, ONG-uri și instituții de stat își pot testa apărarea în fața hackerilor printr-un program PNRR. Ce trebuie să facă

1 minut de citit Publicat la 16:49 02 Iun 2026 Modificat la 16:54 02 Iun 2026

O mie de organizații din România își pot testa gratuit nivelul securității cibernetice printr-un program PNRR. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

O mie de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem dedicat autoevaluării nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice.

Inițiativa vine printr-un program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anunță marți, într-un comunicat, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Conform instituției citate, organizațiile vor avea astfel oportunitatea să își analizeze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, beneficiind, totodată, de recomandări pentru îmbunătățirea măsurilor de protecție.

Programul se adresează instituțiilor publice, companiilor private, IMM-urilor și organizațiilor neguvernamentale interesate să își evalueze și să își consolideze capacitatea de răspuns la amenințările cibernetice.

Reziliența în fața hackerilor, verificată printr-un "instrument digital inteligent"

Programul popularizat de DNSC pune la dispoziția participanților un instrument de autoevaluare care permite identificarea nivelului actual de maturitate cibernetică și a principalelor vulnerabilități ale infrastructurii IT.

"Participanților li se pune la dispoziție în mod gratuit un instrument digital inteligent, care permite organizațiilor:

să efectueze autoevaluarea nivelului de maturitate cibernetică prin instrumente standardizate;

să identifice gap-urile de securitate (lacunele existente) în raport cu pragul minim de conformitate;

să obțină un plan de acțiuni personalizat pentru creșterea nivelului de securitate;

să evalueze gradul de conformitate cu cerințele Directivei NIS2;

să genereze rapoarte detaliate, care reflectă nivelul de maturitate și conformitate în domeniul securității cibernetice",

se arată în comunicat.

Înscrierile sunt deschise până la 15 iunie și se realizează în doi pași prin intermediul platformei proiecte.pnrr.gov.ro.

Participarea este gratuită, în limita celor o mie de locuri disponibile.

"Încurajăm toate organizațiile, indiferent de dimensiune, să profite de această oportunitate și să se înscrie în program. Prin intermediul instrumentelor puse la dispoziție, organizațiile își pot înțelege mai bine nivelul actual de pregătire în domeniul securității cibernetice și pot beneficia de recomandări personalizate pentru consolidarea rezilienței digitale", spun reprezentanții DNSC.