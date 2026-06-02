UDMR nu va vota un Guvern Tomac. Kelemen Hunor: "Nu e nici măcar o soluție de avarie. Mai spuneţi-mi o ţară unde s-a făcut aşa ceva"

Kelemen Hunor a criticat varianta unui Guvern Tomac, precizând că nu vede cum o astfel de variantă ar putea fi votată în Parlament.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți la Parlament că varianta unui guvern condus de Eugen Tomac nu este "nici măcar o soluţie de avarie" și a descris drept o "invenţie politică românească" să pui un om politic fără partid în Parlament într-o astfel de funcţie:

"În primul rând, ideea să pui un om politic fără partid în Parlament, şeful unui partid extraparlamentar, este o invenţie politică românească. Eu nu am văzut aşa ceva nicăieri - să te grandest la cineva, un om politic, să formeze un guvern tehnocrat. Deci nu ştiu dacă va funcţiona".

Președintele UDMR a mai precizat că un Guvern tehnocrat ar trebui să fie ultima variantă luată în calcul:

"Nu ştim ce se va întâmpla, fiindcă domnul preşedinte Dan încă nu a făcut nicio nominalizare, nicio desemnare, doar citim ce apare pe surse. Eu cred că nu e o variantă bună să mergi cu prima încercare cu un guvern tehnocrat, dar condus de un om politic care nu are partid parlamentar. Şi de aceea nici nu pot să vă spun ce am putea face, ce am face noi. Eu nu am fost căutat de domnul Tomac, nu ştiu dacă e adevărată toată povestea asta cu nominalizarea lui", a declarat Kelemen Hunor.

"Din punctul meu de vedere nu este o soluţie nici măcar de avarie, fiindcă ori facem un guvern tehnocrat cu un premier tehnocrat şi cu miniştri tehnocraţi, ori inventăm - nici măcar nu e o struţo-cămilă - un om politic care formează un guvern tehnocrat. În lumea occidentală, ce am văzut eu, s-ar putea să greşesc, nu dai sarcina formării unui guvern unui şef de partid care nu a reuşit să intre în Parlament. Mai spuneţi-mi o ţară unde s-a făcut aşa ceva. Deci, într-o democraţie originală se poate. Asta nu înseamnă că domnul Tomac nu ar fi un premier bun la o adică, într-un context. Haideţi să nu încurcăm borcanele: nu vorbesc de persoana domnului Tomac, vorbesc de situaţia în sine, ceea ce e absolut ilogic, din punct de vedere politic, din punct de vedere constituţional nu e foarte ok. Poţi să-ţi spui că 'da, caut o soluţie cu un guvern tehnocrat', dar atunci trebuie să găseşti un premier tehnocrat, zic eu. Acum, sigur, s-ar putea să nu am dreptate".

El a precizat că, în momentul în care va apărea o astfel de nominalizare, vor exista discuţii în UDMR, dar nu vede argumentele cu care ar putea veni Tomac pentru un vot în Parlament.

"Nu prea văd care ar fi argumentele, cu ce argumente ar putea veni domnul Tomac să aibă votul nostru în Parlament. Nu spun că vom vota împotriva lui, deci nu sunt doar aceste două variante, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele ţării. Toată lumea va fi în opoziţie a doua zi, deci nu va fi o responsabilitate directă între guvern şi partidele parlamentare şi, în aceste condiţii, sigur că fiecare imediat a doua zi face calcule politice, că aşa funcţionează în politică orice partid. Am mai avut un guvern tehnocrat sau semitehnocrat, nici nu ştiu cum putem spune guvernului Cioloş, fiindcă şi Cioloş a fost om politic - înainte a fost ministrul agriculturii din partea PNL într-un guvern condus de domnul Tăriceanu, dar a fost 'vândut' ca un om tehnocrat, ca un premier tehnocrat. Şi apoi ce a ieşit ştiţi, nu trebuie să repet eu. Deci eu nu prea cred în această variantă, în această soluţie în iunie 2026", a explicat liderul UDMR.

Kelemen hunor a precizat că o variantă mai rea ar fi un guvern cu miniștri tehnocrați și politici.

Întrebat dacă UDMR ar intra într-un guvern condus de Sorin Grindeanu, fie el şi un guvern minoritar, Kelemen Hunor a răspuns: "Nu am văzut o astfel de solicitare şi nici o astfel de încercare de a forma un guvern".

Kelemen Hunor: "Aş da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern"

Kelemen Hunor a spus că președintele Nicușor Dan ar trebui să înceapă cu desemnarea unor opțiuni politice și a indicat o desemnarea din rândul PSD:

"Sigur, eu, dacă aş fi preşedinte României, aş da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă, constituţional, aşa merge - cei care au cele mai multe voturi. Nici măcar n-aş pleca de la ideea că au dat jos guvernul, aş pleca de la singura chestiune constituţională în acest moment: au cele mai multe mandate. Sigur, nu trebuie să pice. Că poţi să dai înapoi, că nu poţi să formezi un guvern şi nu trebuie să fie Sorin Grindeanu, după care m-aş duce mai departe la următorul partid care are... La AUR sau la PNL. Poate aş sări peste AUR, dar aş încerca cu ăla care are cele mai multe mandate în Parlamentul actual", a adăugat el.

În ceea ce priveşte o eventuală prelungire a interimatului până în toamnă dacă Eugen Tomac nu reuşeşte să-şi formeze o majoritate în Parlament, Kelemen Hunor a spus că nu crede într-o astfel de variantă.

"Nu prea cred, că nu poate guvernul să vină nici cu ordonanţă de urgenţă, nici măcar cu proiect de lege, după aceea nu poate da ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare. Şi eu nu aş vrea să mergem până în toamnă cu un guvern interimar, fiindcă nu asta este soluţia. (...) Eu aş începe varianta politică şi dacă nu merge, atunci asigur că ai posibilitatea să mergi mai departe, să încerci şi nici nu trebuie să aştepţi 10 zile cu fiecare nominalizare", a comentat el.

Întrebat dacă ar vota un guvern PSD monocolor, Kelemen Hunor a vorbit despre "un teren minat": "Aici deja suntem mult prea departe, fiindcă nu-mi permit să merg eu să spun dacă aş vota un guvern PSD monocolor. Dar e o posibilitate. Dar, până când nu există nominalizare, noi suntem pe un teren aproape minat în totalitate - facem un pas şi explodează totul, deci nu merg mai departe cu speculaţiile. Eu spun că toată lumea aşteaptă această nominalizare în aceste zile".

Referitor la declaraţia deputatului PSD Marian Neacşu, care crede că în maximum o săptămână ar putea să existe un nou guvern, preşedintele UDMR a susţinut că el nu mai crede nimic, "pentru că este o ceaţă": "Eu în această ceaţă nu mai cred nimic".