O descoperire arheologică rară în Sibiu a dus la reconstituirea portretului soţiei primarului Altemberger. Cum arăta Affra de Salzburg

Piesa metalică rară descoperită pe un sicriu din Catedrala Evanghelică din Sibiu, cu inscripția Affra. Sursa foto: Muzeul Național Brukenthal

Specialiştii Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu au prezentat marţi, pe pagina de Facebook a instituţiei, portretul Affrei de Salzburg, soţia fostului primar sibian Thomas Altemberger (secolul XV) , reconstituit cu ajutorul inteligenţei artificiale, după o descoperire arheologică rară pe un sicriu din Catedrala Evanghelică, potrivit Agerpres.

„Faceţi cunoştinţă cu Affra de Salzburg (Altemberger)! Cercetările arheologice din Catedrala Parohială Evanghelică din Sibiu au scos la lumină o piesă rară pe care se regăseşte bustul unei femei nobiliare cu inscripţia AFFRA - fiind posibil vorba despre soţia lui Thomas Altemberger - acelaşi Altemberger care a dat numele Casei Altemberger - Muzeul de Istorie al Sibiului.

Astăzi, piesa a intrat în patrimoniul Muzeului Naţional Brukenthal. Inspirat de această descoperire, colegul nostru Răzvan Malanca a realizat o randare AI - o încercare de 'naturalizare' a portretului Affrei”, se menţionează în anunţul publicat de reprezentanţii muzeului sibian.

Thomas Altemberger a fost primarul Sibiului în perioada domniei regelui Matei Corvin

Sediul Muzeului de Istorie din Sibiu, care face parte din Muzeul Naţional Brukenthal, se află în Casa Altemberger, după numele primului său proprietar, fostul primar sas.

Clădirea a fost cumpărată în anul 1545 de magistratura oraşului, devenind sediul Primăriei pentru 400 de ani (până în 1948). Cele zece unităţi arhitectonice, la care se adaugă turnul de apărare, structurează împreună unul dintre cele mai impresionante ansambluri de arhitectură gotică civilă din România şi chiar din Europa de Sud Est.

Cea mai veche parte o constituie turnul-locuinţă, construcţia acestuia fiind iniţiată la sfârşitul secolului al XIII-lea, potrivit site-ului Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu.

Thomas Altemberger, născut la Sibiu într-o familie de patricieni medievali saşi, a fost primar al oraşului între anii 1471-1490, în perioada domniei regelui ungar Matei Corvin.