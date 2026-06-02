Cercetătorii au descoperit cum a apărut Eufratul, râul preistoric care a alimentat „leagănul civilizaţiei” în „Cornul abundenței”

Imagine aeriană cu râul Eufrat și barajul Birecik din Turcia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Acum aproximativ 5,4 milioane de ani două râuri curgeau prin Turcia şi Siria de astăzi şi se vărsau în Marea Mediterană - şi în cele din urmă, s-au unit pentru a forma râul Eufrat, sugerează noi cercetări ale căror concluzii au fost publicate luni, transmite Live Science, potrivit Agerpres.

Eufratul a jucat un rol esenţial în dezvoltarea civilizaţiilor umane timpurii din regiunea denumită „Cornul abundenţei”.

Oamenii de ştiinţă au dezvăluit că râurile Paleo-Karasu şi Paleo-Murat s-au vărsat în Marea Mediterană până acum aproximativ 3,6 milioane de ani, când mişcările tectonice le-au modificat traiectoriile. Râul Paleo-Murat şi-a schimbat primul cursul, iar râul Paleo-Karasu a fost redirecţionat 800.000 de ani mai târziu. Ambele râuri s-au combinat pentru a curge spre sud-est în Golful Persic acum aproximativ 1,6 milioane de ani, potrivit noului studiu.

„Peisajul modern al ţărmului, împreună cu sedimentele îngropate în larg, păstrează încă semne clare ale anticului râu Eufrat”, a declarat primul autor al studiului, Andrew Madof, stratigraf seismic senior la corporaţia de petrol şi gaze Chevron. „Dacă râurile Paleo-Murat şi Paleo-Karasu nu şi-ar fi schimbat cursul şi nu s-ar fi unit atunci când s-a întâmplat acest lucru, nu este clar dacă regiunea denumită Cornul abundenţei s-ar fi format în felul în care s-a format”, a declarat el pentru Live Science într-un e-mail.

Unde este „Cornul Abundenței”

Adesea denumit „leagănul civilizaţiei”, Cornul abundenţei este o regiune în formă de bumerang din Asia de Vest care se întinde din Egiptul de astăzi până în sud-estul Irakului.

Ramura sa estică, cunoscută sub numele de Mesopotamia, conţine râurile Tigru şi Eufrat. Aceste două râuri au creat o oază de sol fertil într-o regiune altfel aridă, ceea ce a ajutat civilizaţii antice precum sumerienii şi asirienii să înflorească acum aproximativ 6.000 de ani.

În ciuda faptului că Eufratul a jucat un rol central în succesul acestor civilizaţii timpurii, originile râului lung de 3.000 de kilometri au rămas până acum enigmatice. Unii cercetători au propus anterior că Eufratul a evoluat dintr-un singur râu care se varsa în Marea Mediterană sau dintr-o salbă de lacuri antice din ceea ce este acum Turcia, în timp ce alţii au sugerat că a evoluat dintr-un râu ce se vărsa din Peninsula Arabică.

Însă, în noul studiu, Madof şi colegii săi au arătat că Eufratul s-a născut din îmbinarea a două râuri, mai degrabă decât dintr-un singu râu.

„Am identificat 'urmele' îngropate ale anticului Eufrat în largul mării”

Cercetătorii au folosit date seismice, hărţi ale suprafeţei terestre şi date din satelit pentru a reconstrui istoria geologică a Eufratului. Aceştia au identificat depozite fluviale vechi de 5 până la 6 milioane de ani, îngropate în largul coastei Libanului şi le-au comparat cu depozite fluviale documentate anterior, de o vârstă similară, în largul coastei Turciei. Aceste depozite au dezvăluit două râuri antice, denumite Paleo-Karasu şi Paleo-Murat.

Aceste râuri s-au vărsat în Marea Mediterană în timpul şi după criza de salinitate Messiniană, o perioadă de aproximativ 700.000 de ani, când procesele tectonice au cauzat secarea unei largi suprafeţe marine. Marea Mediterană s-a reumplut acum 5,33 milioane de ani, scufundând şanţurile şi sedimentele pe care cele două râuri le-au lăsat pe fundul mării. Aceste rămăşiţe au fost descoperite de noul studiu.

„O modalitate utilă de a gândi despre asta este că am identificat 'urmele' îngropate ale anticului Eufrat în largul mării şi le-am conectat la locul unde acele urme reapar pe uscat”, a spus Madof.

Eufratul s-a format acum 1,6 milioane de ani

Mişcările tectonice care implică episoade de formare a munţilor, procese de faliere şi cutremure au mutat Paleo-Karasu şi Paleo-Murat acum aproximativ 3,6 milioane de ani, aşa că cercetătorii au trebuit să reconstituie indiciile pe uscat.

„Unde aceste canale fluviale antice traversau falii, peisajul se comporta ca o bandă transportoare care se deplasase lateral”, a spus Madof. „Măsurând cât de mult a fost deplasat râul şi cât de repede se mişcă falia, am putut estima când a avut loc această mişcare”.

Echipa a modelat, de asemenea, transportul sedimentelor în râurile Paleo-Karasu şi Paleo-Murat pentru a estima dimensiunea râurilor şi întinderea zonelor lor inundabile. Echipa a descoperit că fiecare dintre aceste râuri era mai mare decât râul Nil modern înainte ca acestea să se unească pentru a forma Eufratul, acum 1,6 milioane de ani.

Unele porţiuni ale râurilor Paleo-Karasu şi Paleo-Murat s-au schimbat foarte puţin, în timp ce altele au fost complet redirecţionate. Poziţia acestor râuri a influenţat probabil rutele pe care le-au urmat mamiferele atunci când au migrat din Africa şi prin Levant, determinând disponibilitatea apei, a spus Madof.

Înţelegerea modului în care s-a format Eufratul ne ajută să înţelegem mai bine „cum schimbările la scară largă în distribuţia apei pot remodela peisajele şi pot influenţa condiţiile necesare pentru a susţine viaţa”, a mai remarcat el.