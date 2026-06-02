Una dintre cele mai cunoscute distilerii de whiskey din Irlanda își oprește producția. Clienți din întreaga lume cumpărau de acolo

3 minute de citit Publicat la 16:30 02 Iun 2026 Modificat la 16:30 02 Iun 2026

Proprietatea unde se află distileria Slane Irish Whiskey din Irlanda găzduiește și un castel. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images/ Getty Images

Brown-Forman suspendă temporar producția la distileria sa Slane Irish Whiskey, un nou semn că încetinirea pieței whiskey-ului începe să afecteze chiar și unii dintre cei mai importanți jucători din industrie, potrivit Forbes.

Informația a fost publicată pentru prima dată de Robb Report, care a citat o declarație a Brown-Forman ce confirmă pauza de producție la distileria din comitatul Meath.

„Planificarea cererii și prognozarea producției sunt componente esențiale ale activității noastre; practica standard impune ajustarea producției pentru a se alinia condițiilor pieței”, a declarat un purtător de cuvânt al Brown-Forman pentru publicație.

„Dispunem de stocuri solide de whiskey aflat la maturare, ceea ce garantează că nu va exista nicio întrerupere în disponibilitatea Slane pentru clienții noștri din întreaga lume.”

Compania a adăugat că centrul de vizitare Slane va rămâne deschis, iar tururile vor continua pentru partenerii comerciali și invitații VIP.

O altă perioadă dificilă pentru Brown-Forman

Suspendarea producției vine într-o perioadă complicată pentru Brown-Forman.

Producătorul Jack Daniel’s și-a petrecut ultimul an gestionând scăderea vânzărilor de băuturi spirtoase, o cerere mai slabă din partea consumatorilor, concedieri și presiuni tot mai mari din partea investitorilor, pe măsură ce piața whiskey-ului se răcește după ani de creștere explozivă.

Compania a fost, de asemenea, subiectul unor zvonuri privind o posibilă preluare în ultimele luni, respingând, potrivit informațiilor apărute în presă, interesul atât din partea Sazerac, cât și a Pernod Ricard. În același timp, Brown-Forman și-a eficientizat operațiunile în mai multe segmente ale portofoliului său de whiskey.

La începutul acestui an, compania a suspendat producția la distileria Glenglassaugh din Scoția și a transferat operațiunile într-un model pe care l-a numit „producție partajată” cu Benriach.

Acum, și Slane se alătură acestei liste.

O investiție majoră în whiskey-ul irlandez

Brown-Forman a achiziționat inițial Slane Castle Irish Whiskey în 2015, mizând puternic pe categoria aflată atunci în plină expansiune a whiskey-ului irlandez.

La scurt timp după aceea, compania a investit aproximativ 50 de milioane de dolari pentru a construi o distilerie modernă pe domeniul istoric Slane Castle Estate, situat la aproximativ o oră de Dublin.

Proprietatea este legendară în Irlanda datorită seriei sale de concerte de mari dimensiuni, care au găzduit artiști precum U2, Metallica, Guns N’ Roses și Red Hot Chili Peppers.

Brandul de whiskey a fost fondat de Henry Conyngham, al optulea marchiz Conyngham, împreună cu fiul său, Alex Conyngham, care a devenit imaginea brandului și a contribuit la dezvoltarea acestuia în ultimul deceniu.

Ce urmează?

Deocamdată, Brown-Forman susține că nu ar trebui să existe perturbări în disponibilitatea whiskey-ului Slane, deoarece compania dispune deja de suficiente stocuri mature aflate la învechire.

Totuși, suspendarea ar putea să nu fie de scurtă durată.

Potrivit Robb Report, angajatul Slane, Alan Buckley, a scris într-o postare pe LinkedIn că distileria se va închide „pentru următorii câțiva ani”. Ulterior, Brown-Forman a descris închiderea drept temporară, dar a precizat că orice redeschidere va depinde de viitoarele planuri privind cererea și prognozele de producție.

Acest tip de incertitudine devine tot mai frecvent în industria whiskey-ului.

În ultimul deceniu, producătorii de whiskey și-au extins rapid capacitățile de producție pentru a ține pasul cu cererea în creștere pentru bourbon, whiskey irlandez și scotch. Însă, pe fondul inflației, al schimbării obiceiurilor de consum și al încetinirii vânzărilor de băuturi premium, multe companii se confruntă acum cu stocuri prea mari și o cerere imediată insuficientă.

Poziția Slane pe piață

Slane și-a construit reputația în jurul unui whiskey irlandez maturat în trei tipuri de butoaie: butoaie noi din stejar, butoaie utilizate anterior pentru whiskey și butoaie de sherry Oloroso. Băutura a devenit deosebit de populară în rândul consumatorilor care căutau un whiskey irlandez mai fin, potrivit pentru cocktailuri, dar care să ofere în același timp complexitate aromatică.

Deși brandul nu dispare, suspendarea producției reprezintă un moment important pentru industria whiskey-ului irlandez.

În urmă cu doar câțiva ani, boom-ul whiskey-ului irlandez părea de neoprit, cu noi distilerii deschise în întreaga țară și mari companii internaționale de băuturi spirtoase investind masiv în proiecte de extindere. Acum, însă, industria pare să intre într-o etapă mai prudentă.

Pentru fanii whiskey-ului, vestea bună este că sticlele Slane ar trebui să rămână relativ ușor de găsit în viitorul apropiat. Ce se va întâmpla după aceea ar putea depinde de cât de repede își va reveni piața globală a whiskey-ului.