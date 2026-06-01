Descoperire arheologică rară, în orașul antic Olympos: Un sarcofag bogat în ornamente a fost găsit într-un mormânt monumental

Mormântul monumental descoperit de arheologi în orașul antic Olympos din Turcia, mai 2026.

Arheologii care efectuează săpături în orașul antic Olympos, din provincia Antalya, Turcia, au descoperit un mormânt monumental ce conține un sarcofag bogat ornamentat, despre care se crede că a aparținut unui membru al elitei aristocratice a orașului, potrivit Heritage Daily.

Descoperirea a fost făcută în districtul portuar al orașului Olympos, unde săpăturile se desfășoară în cadrul proiectului „Legacy for the Future” (Moștenire pentru Viitor) al Ministerului Culturii și Turismului din Turcia.

Sarcofagul a fost găsit în interiorul unei camere funerare boltite, cu o înălțime de aproximativ 10 metri. Deși se știa că monumentul adăpostește înmormântări importante, cercetătorii au identificat structura ca fiind un al treilea mormânt monumental necunoscut până acum în această zonă.

Sarcofagul este supus unui proces de restaurare

Potrivit profesoarei asociate Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, coordonatoarea săpăturilor de la Olympos, la sit erau cunoscute anterior doar două morminte monumentale.

„Am descoperit un al treilea mormânt monumental și am desfășurat investigații detaliate în zonă”, a declarat Öztaşkın. „În interiorul mormântului am descoperit un sarcofag care s-a păstrat într-o stare fragmentară și care este acum supus unui proces de restaurare.”

Sarcofagul a fost realizat din marmură de înaltă calitate provenită din İscehisar, în provincia Afyonkarahisar, și este decorat cu scene de vânătoare, precum și cu reprezentări ale zeiței Nike, zeița victoriei, și ale lui Eros. Astfel de imagini erau frecvente în perioada romană și simbolizau bogăția, statutul social și puterea.

Cui ar fi aparținut mormântul

Cercetătorii bănuiesc că mormântul a aparținut uneia dintre cele mai aristocratice familii din Olympos.

Partea inferioară a sarcofagului a fost găsită spartă în aproximativ 50 de fragmente. Arheologii lucrează acum la reasamblarea pieselor înainte ca monumentul să fie expus publicului.

Procesul de restaurare urmează unor lucrări similare realizate anul trecut, când două sarcofage descoperite la sit au fost reconstruite dintr-un total de 722 de fragmente.

Aceste morminte oferă o perspectivă asupra vieții unora dintre cei mai importanți locuitori ai orașului, a declarat Öztaşkın.

„Fiecare mormânt spune o poveste despre Olympos”, a spus ea. „Tradițiile funerare oferă informații despre modul în care trăiau oamenii și, de asemenea, îi conectează pe aceștia la istoria sitului.”

Săpăturile de la Olympos au scos la lumină și vestigii din perioadele elenistică, romană și bizantină, confirmând încă o dată faptul că orașul a fost unul dintre cele mai importante centre antice ale regiunii Lycia.