Maradona devine un brand de modă. Vor fi lansate două colecții de haine în ediție limitată „de purtat chiar și la serviciu”

Proiectul își propune să-l transforme pe legendarul fotbalist Maradona într-un brand premium global. Sursa foto: Getty Images

Antreprenorul suedez Ash Pournouri, fostul manager al lui Avicii împreună cu cei cinci copii ai lui Maradona va lansa două linii premium de haine. Un tricou ar putea costa între 120 și 180 de euro.

Ash Pournouri a explicat că proiectul industrial și cultural în jurul numelui lui Diego Armando Maradona, s-a născut de la impactul aproape religios pe care campionul Argentinei continuă să-l aibă chiar şi după decenii de când a câștigat campionatul de Serie A din Italia și Cupa Mondială din 1986.

Ash Pournouri, un antreprenor suedez de origini iraniene, a devenit foarte cunoscut pentru descoperirea și transformarea lui Avicii într-o vedetă globală a muzicii electronice. Manager, producător și fondator al Electa Global, acesta a construit de-a lungul timpului un ecosistem care cuprinde divertisment, tehnologie și stil de viață, colaborând și cu figuri precum fondatorul Spotify, Daniel Ek, pentru a crea platforma internațională Brilliant Minds.

Astăzi, aduce această abordare în lumea fotbalului, lansând două branduri de modă împreună cu cei cinci copii ai lui Maradona: MARADONA și DIARMA. Acest proiect își propune să transforme legendarul fotbalist, care a decedat în 2020, într-un brand premium global. Nu întâmplător acest proiect va fi lansat cu puţin timp înainte de începera Cupei Mondiale FIFA, care începe în iunie.

Ash Pournouri e oferit mai multe detalii despre proiectul său ziariştilor de la publicaţia italiană Corriere della Sera:

- De ce Maradona?

„Când lucram în muzică, invidiam pasiunea neobosită pe care fanii sportului o aveau pentru echipele și eroii lor. Muzica nu avea aceeași intensitate. Așa că am crezut mereu că voi vrea să intru în lumea aceea într-o zi. Nu m-am așteptat însă niciodată ca acest lucru să se întâmple alături de cel mai mare fotbalist din toate timpurile și în strânsă colaborare cu familia sa.”

- Când v-aţi dat seama că Maradona nu era doar o legendă sportivă, ci un fenomen cultural global?

„Când eram mic și am venit la Stockholm din Londra, prima mea conexiune privind cultura a fost pe un teren de fotbal. În 1986, Maradona era cel mai mare erou al fotbalului din lume. Pasiunea noastră comună pentru el a fost poarta de acces către grupurile sociale la vârsta mea. De atunci, a rămas în amintirile mele cu afecțiune și recunoștință.”

- Cum aţi reușit să-i reuniţi pe toți cei cinci copii ai lui Maradona într-o singură afacere comercială?

„A durat mult timp să construim încredere reciprocă și siguranță juridică. Chiar dacă oamenii mă cunosc pe mine și realizările mele, încrederea într-un proiect de o asemenea amploare trebuie câștigată în timp. Abordarea mea a fost întotdeauna să-l consider un angajament pe termen lung și nu doar un simplu acord comercial. Electa Global deține o licență exclusivă pe termen lung cu Maradona Estate. Nu pot intra în detalii financiare, dar proiectul este gestionat ca un startup serios de modă. Scopul, însă, nu este de a construi o afacere de masă. Nu ne concentrăm pe volume. Dar dacă există un brand de fotbal care poate deveni referința absolută în segmentul premium, acesta este Maradona. Acesta este motivul pentru care s-au născut două branduri distincte: MARADONA, mai aproape de streetwear și moștenirea sportivă, și DIARMA, orientat către un lux mai discret . Ambele au fost încredințate direcției creative a designerului suedez Carin Wester .”

- De ce nu v-ați limitat la articole sportive clasice?

„Am văzut clar spațiile goale de pe o piață în care articolele sportive sunt extrem de standardizate. Am simțit că moștenirea lui Maradona merită mai mult. Ne asigurăm că fiecare piesă spune o poveste și este realizată cu materiale și manoperă de cea mai înaltă calitate. Strategia comercială urmează, de asemenea, logica exclusivității. Fiecare articol va fi produs în cantități limitate: mai puțin de 300 de bucăți per articol. Odată ce acestea sunt vândute, nu vor mai exista. Marketingul, cel puțin inițial, se va desfășura doar online, cu prețuri începând de la aproximativ 120 de euro pentru tricourile MARADONA și 180 de euro pentru cele DIARMA. Prima lansare se va învârti în jurul celei de-a patruzecea aniversări a Cupei Mondiale din 1986. Colecțiile vor conține referințe la „Mâna lui Dumnezeu”, „Gol del Siglo” și victoria Argentinei în Mexic. Există piese concepute pentru a fi purtate pe stadion, la o petrecere sau chiar la serviciu . ” Astăzi, marile figuri sportive devin din ce în ce mai mult platforme culturale și comerciale.

- Cum se diferențiază marca Maradona de alte mărci globale de renume?

„Maradona a trăit o viață magnifică atât pe teren, cât și în afara lui. Povestea lui este mult mai amplă decât își imaginează oamenii. Jocul său a fost incredibil, dar personalitatea lui a fost chiar mai mare decât viața însăși.”