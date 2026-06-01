Mirabela Grădinaru i-a primit pe copii la Palatul Cotroceni, de 1 iunie. Mesajul transmis de Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, le-a citit copiilor o poveste / sursă foto: Facebook - Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu ocazia zilei de 1 iunie. Șeful statului a subliniat că „Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare, este un angajament pe care ni-l asumăm, ca societate, de a construi o Românie în care fiecare copil să fie protejat, ascultat, respectat şi încurajat să îşi urmeze visurile”. Cu această ocazie, Palatul Cotroceni s-a transformat în loc de joacă pentru copii. La eveniment a participat și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, care le-a citit copiilor o poveste.

„Astăzi, de Ziua Copilului, sărbătorim bucuria, curiozitatea, inocența și speranța pe care copiii le aduc în viețile noastre și în viitorul României.

De 1 Iunie, Palatul Cotroceni a fost un spațiu al învățării prin joacă și al întâlnirilor care inspiră. Sute de copii au participat la ateliere educative, activități creative și sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru și dezbateri civice. Prin entuziasmul și energia lor, copiii au dat viață acestui loc simbolic al democrației și al dialogului.

Fie că au desenat, au citit, au urcat pe scenă pentru a transmite mesaje de incluziune și solidaritate, copiii ne-au reamintit cât de important este să investim în educație, în șanse egale și într-un mediu sigur în care fiecare să își poată valorifica potențialul.

Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare. Este un angajament pe care ni-l asumăm, ca societate, de a construi o Românie în care fiecare copil să fie protejat, ascultat, respectat și încurajat să își urmeze visurile.

La mulți ani tuturor copiilor! Să aveți mereu încrederea de a vă urma pasiunile și bucuria de a descoperi lumea”, a transmis șeful statului, pe pagina sa de Facebook.

Cu această ocazie, la Palatul Cotroceni au fost organizate diverse activități pentru copii, printre care jocuri, picturi, demonstrații de dresaj de câini și concursuri. La activități au participat și copiii președintelui Nicușor Dan.

De asemenea, în cadrul evenimentului, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, le-a citit copiilor o poveste.