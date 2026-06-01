Criză pe piaţa muncii din UE: Aproape jumătate dintre IMM-uri au probleme să găsească angajaţi cu competenţe adecvate

Una din şapte IMM-uri a încercat să angajeze lucrători din afara UE în ultimii doi ani. FOTO: Getty Images

Un nou sondaj Eurobarometru arată că aproape jumătate dintre întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) din Europa (46%) se confruntă cu dificultăţi în găsirea de lucrători cu competenţele adecvate, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene, notează Agerpres.

Recrutarea resortisanţilor din afara UE rămâne limitată, potrivit sondajului. Una din şapte IMM-uri a încercat să angajeze lucrători din afara UE în ultimii doi ani. Dintre cei care au recrutat resortisanţi din afara UE (14% din eşantion), 54% au descris procesul de recrutare ca fiind dificil.

Complexitatea procedurilor administrative şi de imigrare este bariera menţionată cel mai frecvent (31%), urmată de dificultatea de a găsi candidaţi potriviţi (25%) şi de depăşirea barierelor lingvistice (24%).

Majoritatea întreprinderilor (85% - 90%) gestionează în mod direct personalul de recrutare din afara UE, conform sondajului. IMM-urile sunt conştiente într-o măsură limitată de sprijinul public pentru recrutarea internaţională. Utilizarea agenţiilor private de recrutare este semnificativ mai mare pentru recrutarea internaţională.

Soluţia: angajaţii din afara UE

Întreprinderile consultate sugerează că angajarea în afara UE ar putea fi îmbunătăţită prin sprijin financiar (31%), informare şi orientare (25%), asistenţă pentru găsirea candidaţilor (23%), ajutor pentru integrarea la locul de muncă (20%) şi sprijin pentru imigraţie şi relocare (18%).

Rezerva de talente la nivelul UE va aborda deficitul de forţă de muncă şi de competenţe. Fiind prima platformă la nivelul UE pentru recrutarea internaţională, aceasta va contribui la corelarea locurilor de muncă vacante din profesiile cu deficit de forţă de muncă cu lucrători din afara UE.

Constatările Eurobarometrului sunt în concordanţă cu acţiunile prezentate de Comisie la începutul acestui an în Strategia UE privind vizele şi în Strategia europeană privind gestionarea situaţiilor legate de azil şi migraţie. Ambele strategii subliniază necesitatea de a simplifica şi de a accelera procesul de atragere a talentelor de care are nevoie Europa, inclusiv în ceea ce priveşte recunoaşterea calificărilor şi a competenţelor.

Un accent important al activităţii Comisiei Europene este pus pe extinderea iniţiativelor existente şi pe lansarea de noi iniţiative cu ţările partenere, inclusiv prin intermediul parteneriatelor pentru atragerea de talente.

Recentul memorandum de înţelegere cu India prevedea, de asemenea, deschiderea pentru a atrage talente şi competenţe în Europa. Ca prim rezultat, UE a lansat primul birou-pilot al portalului juridic european, un centru unic pentru a furniza informaţii şi a sprijini circulaţia studenţilor, a cercetătorilor şi a lucrătorilor în sectorul TIC.