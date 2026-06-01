O țară din UE începe să despăgubească șoferii pentru timpul pierdut în trafic din cauza lucrărilor la drumuri

Începând cu 1 iunie, șoferii care circulă pe autostrăzile din Italia pot solicita rambursarea taxei de drum dacă întâmpină întârzieri sau blocaje cauzate de lucrări rutiere, potrivit agenției ANSA.

Măsura a intrat oficial în vigoare în baza unei decizii adoptate anul trecut de Autoritatea de Reglementare a Transporturilor din Italia. Potrivit organizației pentru protecția consumatorilor Codacons, șoferii vor putea cere despăgubiri direct de la companiile care administrează autostrăzile pentru problemele apărute în timpul călătoriei.

În prima etapă, sistemul se aplică doar pentru întârzierile provocate de șantiere aflate pe tronsoane administrate integral de același concesionar. Pentru sectoarele de autostradă gestionate de mai mulți operatori, mecanismul de rambursare va deveni funcțional până la 1 decembrie 2026.

Cum se acordă rambursările

Valoarea despăgubirilor depinde atât de durata întârzierii, cât și de lungimea traseului parcurs.

Pentru drumurile mai scurte de 30 de kilometri, șoferii vor avea dreptul la rambursare indiferent de timpul pierdut în trafic. În cazul traseelor cuprinse între 30 și 50 de kilometri, compensația va fi acordată dacă întârzierea depășește 10 minute. Pentru distanțele de peste 50 de kilometri, întârzierea trebuie să fie de cel puțin 15 minute.

Sumele vor fi calculate după coeficienții stabiliți de Autoritatea de Reglementare a Transporturilor.

În cazul blocajelor rutiere, despăgubirea poate ajunge până la valoarea integrală a taxei de autostradă. Astfel, șoferii vor primi înapoi 50% din taxă dacă traficul este blocat între 60 și 119 minute, 75% pentru întârzieri cuprinse între 120 și 179 de minute și 100% din sumă dacă blocajul depășește trei ore.