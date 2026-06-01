Explozii în lanț la o fabrică de artificii, în Malta. Doi oameni au fost răniți

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 15:40 01 Iun 2026 Modificat la 15:40 01 Iun 2026
Foto: Colaj imagini video rețele sociale

Localitatea malteză Salina a fost zguduită luni dimineață de o explozie puternică la o fabrică de artificii. Nori groși de fum negru s-au degajat în aer după explozie, care a avariat mai multe proprietăți din zonele adiacente, relatează Times of Malta.

Doi fermieri și un curier de mâncare au fost răniți ușor în explozie. Patru vaci au fost ucise. Imagini foto și video au surprins momentul exploziei puternice, dar și replicile de după, mai mici în intensitate.

Explozia a spart ferestrele clădirilor din jur, iar doi turiști de la un hotel au fost loviți de cioburi în timp ce dormeau. Șoferii au fost îndemnați să evite zona, iar localnicii din apropiere au fost evacuați.

Explozia de luni este a doua care a zguduit fabrica de artificii Lourdes de pe Triq il-Qadi din 2018 încoace, când o explozie produsă în același loc a rănit grav doi bărbați.

Etichete: Malta explozie artificii

