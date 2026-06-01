Explozii în lanț la o fabrică de artificii, în Malta. Doi oameni au fost răniți

Foto: Colaj imagini video rețele sociale

Localitatea malteză Salina a fost zguduită luni dimineață de o explozie puternică la o fabrică de artificii. Nori groși de fum negru s-au degajat în aer după explozie, care a avariat mai multe proprietăți din zonele adiacente, relatează Times of Malta.

Doi fermieri și un curier de mâncare au fost răniți ușor în explozie. Patru vaci au fost ucise. Imagini foto și video au surprins momentul exploziei puternice, dar și replicile de după, mai mici în intensitate.

Fireworks factory explosion in Malta. pic.twitter.com/9wh675w58Z — Open Source Intel (@Osint613) June 1, 2026

Europe- #Explosion at the Ta’ Lourdes fireworks factory in Magħtab in #Malta at around 6:36 local time today on June 1st 2026



Residential buildings, cars, and other structures in the vicinity of the plant were damaged.



There have been no reports of casualties yet pic.twitter.com/1SAteyo4MY — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 1, 2026

Explozia a spart ferestrele clădirilor din jur, iar doi turiști de la un hotel au fost loviți de cioburi în timp ce dormeau. Șoferii au fost îndemnați să evite zona, iar localnicii din apropiere au fost evacuați.

Explozia de luni este a doua care a zguduit fabrica de artificii Lourdes de pe Triq il-Qadi din 2018 încoace, când o explozie produsă în același loc a rănit grav doi bărbați.