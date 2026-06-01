Înscrierea la Bac 2026. Documente necesare și termenul limită

Înscrierea la Bac 2026 are loc în perioada 2-4 iunie FOTO: Getty Images

Ministerul Educației a stabilit calendarul pentru examenul de Bacalaureat 2026, inclusiv perioada de înscriere la Bac 2026, sesiunea de vară. Elevii care își petrec ultimele zile în liceu și absolvenții din anii anteriori trebuie să depună dosarele la unitățile de învățământ, în perioada stabilită oficial, pentru a putea participa la examen.

În luna martie, elevii din anii terminali de liceu au participat la simularea examenului de Bac 2026.

Iată un ghid complet cu toate informațiile despre înscrierea la Bac 2026, inclusiv documentele necesare, cine poate participa și cum începe efectiv examenul.

Înscrierea la Bac 2026, între 2 și 4 iunie

Conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, înscrierea la Bac 2026 pentru sesiunea de vară (iunie-iulie) se desfășoară în perioada 2 – 4 iunie 2026. Aceasta este o fereastră scurtă, motiv pentru care elevii și absolvenții trebuie să se pregătească din timp.

Elevii claselor a XII-a/a XIII-a vor depune dosarele la secretariatul liceului la care studiază. Cursurile pentru promoția curentă se încheie pe 4 iunie 2026, astfel că înscrierea coincide cu finalul anului școlar. Absolvenții din promoțiile anterioare se pot înscrie fie la liceul absolvit, fie la centrele desemnate de inspectoratele școlare, în funcție de județ.

Este recomandat să verificați anunțurile oficiale de la unitatea de învățământ sau de pe site-ul inspectoratului școlar județean pentru eventuale programări sau ore exacte de depunere a dosarelor. O înscriere tardivă înseamnă amânarea participării la sesiunea de vară, cu mutarea automată la sesiunea din august.

Pentru un proces fără probleme, completați cererea-tip de înscriere cu atenție. Orice eroare la completarea datelor personale sau a opțiunilor pentru probe poate genera complicații ulterioare.

Documente necesare

Pregătirea dosarului complet este esențială pentru înscrierea la Bac 2026. Documentele necesare sunt standardizate și trebuie depuse în format fizic la secretariat. Iată lista:

- Cerere-tip de înscriere (pusă la dispoziție de școală sau descărcabilă);

- Copie după cartea de identitate;

- Copie după certificatul de naștere;

- Foaie matricolă (original sau copie legalizată, în funcție de situație);

- Fotografii tip buletin (de obicei 2-4 bucăți;

- Adeverință pentru absolvenții din promoțiile anterioare, care atestă situația școlară și probele deja promovate;

- Documente privind echivalarea competențelor, acolo unde este cazul.

În unele licee, anumite documente sunt deja existente în dosarul elevului, iar candidații trebuie doar să confirme înscrierea.

Pentru candidații din promoțiile anterioare care vin din alte județe sau de la unități care nu mai există, procedura poate implica depunerea inițială la Inspectoratul Școlar Județean și ulterior arondarea la un centru de examen.

Toate documentele trebuie să fie lizibile și actualizate. Recomandăm să faceți copii suplimentare și să verificați de două ori dosarul înainte de depunere. Absența unui document poate duce la respingerea înscrierii.

Cine poate să dea Bacul în sesiunea de vară 2026

Nu toți absolvenții de liceu pot participa automat la sesiunea iunie-iulie 2026. Iată categoriile principale eligibile:

1. Elevii promoției curente (clasa a XII-a / a XIII-a) care au finalizat cu succes toți anii de liceu și au media generală minimă cerută.

2. Absolvenții din promoțiile anterioare care nu au promovat Bacalaureatul anterior sau doresc să-și îmbunătățească notele. Aceștia trebuie să prezinte adeverințe care atestă probele deja susținute.

3. Candidații cu situație școlară încheiată (fără corigențe restante).

Nu pot participa elevii cu restanțe nepromovate la clasă sau cei care nu au încheiat anul școlar. Există și o sesiune specială pentru olimpici și sportivii de performanță care participă la competiții internaționale în aceeași perioadă, dar aceasta are calendar separat.

Elevii cu cerințe speciale (dizabilități, nevoi educaționale) pot beneficia de adaptări și egalizare a șanselor. Trebuie depusă o cerere specială în acest sens, împreună cu documente medicale, în perioada de înscriere.

Indiferent de categorie, respectarea termenului limită (4 iunie 2026) este obligatorie. Cei care ratează înscrierea la sesiunea de vară pot participa la sesiunea a doua (august 2026), cu un calendar comprimat.

Bacalaureatul începe pe 8 iunie cu probele de competențe

După finalizarea înscrierilor, examenul propriu-zis începe în câteva zile. Probele de competențe se desfășoară în perioada 8 – 17 iunie 2026 și sunt obligatorii pentru toți candidații. Acestea evaluează abilități practice și nu se notează cu cifre, ci cu calificative (A, B, C, D).

8 – 10 iunie 2026: Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română (Proba A).

10 – 11 iunie 2026: Competențe lingvistice în limba maternă (Proba B, dacă e cazul).

11 – 12 iunie 2026: Competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională (Proba C – engleză, franceză etc.).

15 – 17 iunie 2026: Competențe digitale (Proba D).

Aceste probe au un rol esențial în formarea profilului absolventului și sunt premergătoare probelor scrise care încep la finalul lunii iunie (29 iunie – Limba și literatura română etc.).

Calendar Bac 2026, sesiunea iunie-iulie

2–4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților;

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a.

Evaluarea competențelor

8–10 iunie 2026 – Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);

10–11 iunie 2026 – Competențe lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);

11–12 iunie 2026 – Competențe într-o limbă de circulație internațională (proba C);

15–17 iunie 2026 – Competențe digitale (proba D).

Probele scrise

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a);

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c);

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d);

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b).

Rezultate și contestații

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor;

8–9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

9–10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor;

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

În concluzie, înscrierea la Bac 2026 care are loc între 2 și 4 iunie este primul pas concret spre obținerea diplomei de bacalaureat.