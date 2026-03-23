Simularea examenului de bacalaureat începe luni cu proba de limba română, dar nu în toate liceele, din cauza boicotului profesorilor

1 minut de citit Publicat la 09:27 23 Mar 2026 Modificat la 09:27 23 Mar 2026

Simularea examenului de bacalaureat începe luni cu prima probă, de Limba și literatura română. Simularea este organizată în peste 95% dintre unitățile de învățământ din țară, în contextul în care o parte dintre profesori vor boicota examenul.

Ministerul Educației și Cercetării a transmis vineri ultimele date privind participarea liceelor la simularea Bacalaureatului. Astfel, simularea este organizată în 1.364 (95,59%) unități de învățământ, numărul (estimativ) de elevi înscriși în platformă până la momentul raportării fiind de peste 143.000.



Potrivit MEC, 63 de licee, adică 4,41% din numărul total de unități de învățământ, au anunțat că nu participă la simulare.



Peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.



Luni, va avea loc prima probă scrisă - simularea la Limba și literatura română.



Simularea se desfășoară în perioada 23 - 26 martie.



Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev, scrie Agerpres.



Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.



Simularea Bacalaureatului are loc pe fondul protestului sindicatelor din Educație, nemulțumite de măsurile de austeritate luate de Guvern. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație ''Spiru Haret'' au îndemnat cadrele didactice să nu oprească protestul nici săptămâna viitoare, când încep simulările pentru examenul de Bacalaureat.