Când iau vacanță elevii de clasa a VIII-a și a XII-a în 2026

Elevii care susțin examenele naționale în 2026 vor intra în vacanța de vară mai devreme decât restul colegilor. Potrivit calendarului oficial al anului școlar 2025-2026, publicat de Ministerul Educației și Cercetării, clasele a VIII-a și a XII-a au un program diferit, pentru a se pregăti de Evaluarea Națională și Bacalaureat.
Vacanța de vară începe mai devreme pentru elevii de clasa a VIII-a
Mulți părinți și elevi caută informații despre când iau vacanța elevii în 2026. Conform calendarului oficial, elevii de clasa a VIII-a termină cursurile vineri, 12 iunie 2026. Din acel moment începe vacanța de vară, iar apoi urmează probele Evaluării Naționale.
Înscrierea la examen are loc în perioada 8-12 iunie 2026, iar prima probă scrisă, la Limba și literatura română, este programată pe 22 iunie 2026.
Când iau vacanță elevii de clasa a XII-a în 2026
Elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă vor încheia cursurile și mai devreme. Ultima zi de școală va fi 5 iunie 2026, potrivit structurii oficiale a anului școlar.
Aceștia vor intra în vacanță pentru a avea timp de pregătire înaintea examenului de Bacalaureat 2026. Primele probe de competențe sunt programate începând cu 8 iunie 2026, iar probele scrise vor începe la finalul lunii iunie.
Pentru ceilalți elevi școala se termină pe 19 iunie
Pentru majoritatea elevilor din România, anul școlar 2025-2026 se încheie vineri, 19 iunie 2026. Vacanța de vară începe din 20 iunie și se va desfășura până pe 6 septembrie 2026, când este programat debutul noului an școlar.