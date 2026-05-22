Proiect: Şcolile ar putea fi monitorizate audio-video. Telefoanele, interzise în timpul orelor

2 minute de citit Publicat la 18:00 22 Mai 2026 Modificat la 18:01 22 Mai 2026

O serie de măsuri privind combaterea fenomenului de violenţă în şcoli, între care monitorizarea audio-video şi interzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor, se află în dezbatere publică, la Camera Deputaţilor, fiind prevăzute într-o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului preuniversitar nr.198/2023, notează Agerpres.

Scopul iniţiativei este creşterea siguranţei în mediul şcolar şi combaterea oricărei forme de violenţă la nivelul unităţilor de învăţământ, au transmis iniţiatorii.

Conform expunerii de motive, măsurile propuse reprezintă un imperativ, în condiţiile în care se constată o creştere "alarmantă" a violenţei în mediul şcolar şi o diversificare a formelor de agresiune, de la violenţă fizică şi verbală, până la bullying cibernetic şi cultural.

„În prezent, Legea nr.198/2023 nu oferă cadrul normativ necesar pentru acordarea de consiliere psihologică preşcolarilor/şcolarilor care se află în situaţii de risc. De asemenea, monitorizarea audio-video a unităţilor de învăţământ este sporadică şi, în multe situaţii, împiedicată de acordul beneficiarilor secundari.

Mai mult decât atât, utilizarea necontrolată a telefoanelor, inclusiv în pauze, alimentează fenomenul de cyber-bullying şi distrage atenţia elevilor de la interacţiunea socială sănătoasă, precum şi de la procesul de învăţământ”, susţin deputaţii în document.

„Contractul încheiat între părinţi/reprezentantul legal/elevul major şi unitatea de învăţământ conţine obligatoriu clauzele din contractul educaţional, precum şi consimţământul expres al beneficiarilor secundari sau al elevului major privind: a) participarea antepreşcolarului, preşcolarului sau a elevului şedinţe de consiliere şcolară şi/sau psihologică, după caz; b) monitorizarea audio-video în incinta unităţii de învăţământ; c) depozitarea dispozitivelor electronice, în spaţii special amenajate, pe toată perioada prezenţei în unitatea de învăţământ", stipulează proiectul.

Participarea la şedinţe de consiliere şcolară şi/sau psihologică poate fi dispusă de personalul didactic sau de conducerea unităţii de învăţământ şi este obligatorie pentru antepreşcolar, preşcolar sau elev, potrivit proiectului.

Monitorizarea audio-video urmează să realizeze cu respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, accesul la

înregistrări fiind strict reglementat.

Regulamentul de ordine interioară a unităţii de învăţământ va dispune, suplimentar: procedura privind participarea la şedinţe de consiliere şcolară şi/sau psihologică; procedura privind depozitarea dispozitivelor electronice, în spaţii special amenajate, pe toată perioada prezenţei în unitatea de învăţământ; procedura de sesizare preventivă a părinţilor/reprezentantului legal asupra comportamentelor cu risc manifestat de elev; procedura de sesizare a autorităţilor pentru asistenţă socială şi protecţia copilului în cazul identificării unor riscuri la adresa elevului, precum: manifestări şi comportamente deviante, suspiciuni privind violenţă fizică şi psihică în familie, semne evidente ale deficienţei de îngrijire a minorului.

De asemenea, se propune instituirea obligaţiei pentru părinte/tutore legal de a sesiza educatorul/profesorul de învăţământ primar/profesorul diriginte, mediatorul şcolar, consilierul şcolar, după caz, asupra oricărei fapte de violenţă produsă în incinta unităţii de învăţământ.

Proiectul mai prevede ca utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicaţii electronice de către un elev să fie interzisă pe întreaga perioadă a desfăşurării cursurilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, inclusiv în timpul activităţilor educaţionale care se desfăşoară în afara unităţilor de învăţământ, cu excepţia utilizării acestora în scop educativ sau în spaţiile autorizate explicit de regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

Prevederile nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizaţi să le folosească.

„Reglementările propuse nu reprezintă măsuri punitive, ci mecanisme de protecţie a copiilor, care transformă şcoala într-un mediu sigur, unde educaţia se poate desfăşura fără teama de agresiune. Subliniem şi faptul că propunerea legislativă nu determină o majorare a cheltuielilor la bugetul general consolidat al statului", mai explică iniţiatorii - 28 de deputaţi PNL, USR, PSD.

Proiectul, care a fost depus la Camera Deputaţilor, ca primă Cameră legislativă sesizată, Senatul fiind forul decizional, este în consultare publică până la jumătatea lunii iunie.