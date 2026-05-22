Lewis Hamilton respinge zvonurile despre retragere și spune că vrea să continue în Formula 1

2 minute de citit Publicat la 18:53 22 Mai 2026 Modificat la 18:53 22 Mai 2026

Lewis Hamilton se află pe locul cinci în clasamentul general / Foto: Profimedia Images

Pilotul britanic Lewis Hamilton a promis că va fi în Formula 1 pentru mult timp de acum înainte chiar dacă oamenii încearcă să îl facă să se retragă, relatează DPA, citată de Agerpres.

Septuplul campion mondial încă așteaptă prima sa victorie la Ferrari după patru curse în cel de-al doilea sezon al său la echipa italiană, iar eforturile sale relative au ridicat întrebări privind viitorul său după acest sezon.

Hamilton a reușit doar o singură prezență pe podium pentru echipa sa, în China, în luna martie, și se află pe locul cinci în clasamentul general, dar Ferrari nu a mai obținut o victorie din Marele Premiu al Mexicului, în octombrie 2024.

Discuțiile au fost în mod inevitabil lăsate pentru următorul sezon, existând zvonuri despre această chestiune ca fiind una dintre cele mai importante de pe piața piloților care ar putea deveni una aglomerată, respectiv viitorul pilotului britanic la Ferrari.

Pilotul de 41 de ani insistă că știe limpede ce va face în ceea ce privește viitorul său.

''Încă mă aflu sub contract, deci totul este 100% clar pentru mine'', a spus Hamilton înaintea Marelui Premiu al Canadei din acest weekend.

''Încă sunt concentrat, încă sunt motivat și încă îmi place ceea ce fac din toată inima. Voi fi aici pentru încă ceva timp, așa că trebuie să vă obișnuiți. Sunt oameni care încearcă să mă fac să mă retrag, însă acest lucru nici măcar nu se află printre gândurile mele'', a mai spus pilotul echipei Ferrari.

''Deja mă gândesc la ceea ce urmează și la ceea ce voi face în următorii cinci ani, dar încă plănuiesc să fiu aici încă un timp'', a subliniat Hamilton.

Oliver Bearman (Haas), membru al academiei de pilotaj al lui Ferrari, este unul dintre multele nume avansate ca posibile soluții de înlocuire a lui Hamilton.

Preocuparea principală a lui Hamilton este mai departe Formula 1 și să schimbe ghinioanele echipei Ferrari.

Max Verstappen a concurat în Cursa de anduranță de 24 de ore de la Nurburgring din weekendul trecut într-o mașină GT3, dar acest lucru nu este ceva ce își dorește Hamilton ca să facă.

Întrebat dacă ar fi interesat de o astfel de posibilitate, Hamilton a spus: ''Nu în mod special, nu. Îmi place circuitul Nordschleife de la Nurburgring, mi-ar plăcea să conduc o mașină acolo la un moment dat. Aș putea face acest lucru, dar nu am nevoie''.

Hamilton este încrezător că Ferrari poate face un pas înainte în acest weekend pe circuitul pe care a câștigat de șapte ori. El va fi sprijinit la Montreal de familia sa.

''Mama mea vine în acest weekend, atmosfera în oraș este electrizantă. Circuitul este unul dintre cele mai bune din lume'', a mai adăugat Hamilton.

''Am încercat să o fac pe mama mea să vină pe pistă, dar ea a venit doar la Silverstone în urmă cu foarte mulți ani'', a evidențiat pilotul echipei Ferrari.

''Mi-a promis la finalul anului trecut că anul următor va călători cu mine și a fost alături de mine în China, fiind cel mai bun moment pe care l-am petrecut împreună'', a mai spus Lewis Hamilton.

''Ne-am distrat de minune. Ea este cel mai bun prieten al meu. Cu adevărat aduce un plus weekendului tău atunci când ai sprijinul familiei'', a conchis britanicul.