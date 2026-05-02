Formula 1: Lando Norris pleacă din pole position în Sprintul Marelui Premiu din Miami. Kimi Antonelli completează prima linie

Pilotul McLaren, Lando Norris, va pleca din pole position, sâmbătă, în Sprintul dinaintea Marelui Premiu din Miami, după ce a fost cronometrat cu 1:27.869. Pilotul Mercedes, Kimi Antonelli, va completa prima linie, după ce a fost cronometrat cu 1:28.091.
Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a reuşit cel mai bun timp din singura şedinţă de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de la Miami, etapa a patra a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri, pe Miami International Autodrome, fiind cronometrat cu 1:29.310.
În calificările pentru Sprint, el a fost cronometrat cu 1:28.239 și va pleca de pe locul 4.
Lance Stroll a fost nevoit să abandoneze sesiunea, după o problemă tehnică la monopostul Aston Martin.
Eliminați SQ1: Esteban Ocon, Liam Lawson, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lance Stroll.
Eliminați SQ2: Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Alexander Albon, Carlos Sainz, Arvid Lindblad
Grila de start pentru Sprintul Marelui Premiu din Miami
Astfel, grila de start pentru Sprintul dinaintea Marelui Premiu din Miami arată astfel:
Locul 1/2 - Lando Norris/Kimi Antonelli
Locul 3/4 - Oscar Piastri/Charles Lecler
Locul 5/6 - Max Verstappen/George Russell
Locul 7/8 - Lewis Hamilton/Franco Colapinto
Locul 9/10 - Isack Hadjar/Pierre Gasly
Locul 11/12 - Gabriel Bortoleto/Nico Hulkenberg
Locul 13/14 - Oliver Bearman/Alexander Albon
Locul 15/16 - Carlos Sainz/Arvid Lindblad
Locul 17/18 - Esteban Ocon, Liam Lawson
Locul 19/20 - Sergio Perez/Valtteri Bottas
Locul 21/22 - Fernando Alonso/Lance Stroll