Formula 1: Lando Norris pleacă din pole position în Sprintul Marelui Premiu din Miami. Kimi Antonelli completează prima linie

1 minut de citit Publicat la 00:26 02 Mai 2026 Modificat la 00:26 02 Mai 2026

Pilotul McLaren Lando Norris. Foto: Getty Images

Pilotul McLaren, Lando Norris, va pleca din pole position, sâmbătă, în Sprintul dinaintea Marelui Premiu din Miami, după ce a fost cronometrat cu 1:27.869. Pilotul Mercedes, Kimi Antonelli, va completa prima linie, după ce a fost cronometrat cu 1:28.091.

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a reuşit cel mai bun timp din singura şedinţă de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de la Miami, etapa a patra a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri, pe Miami International Autodrome, fiind cronometrat cu 1:29.310.

În calificările pentru Sprint, el a fost cronometrat cu 1:28.239 și va pleca de pe locul 4.

Lance Stroll a fost nevoit să abandoneze sesiunea, după o problemă tehnică la monopostul Aston Martin.

Eliminați SQ1: Esteban Ocon, Liam Lawson, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lance Stroll.

Eliminați SQ2: Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Alexander Albon, Carlos Sainz, Arvid Lindblad

Grila de start pentru Sprintul Marelui Premiu din Miami

Locul 1/2 - Lando Norris/Kimi Antonelli

Locul 3/4 - Oscar Piastri/Charles Lecler

Locul 5/6 - Max Verstappen/George Russell

Locul 7/8 - Lewis Hamilton/Franco Colapinto

Locul 9/10 - Isack Hadjar/Pierre Gasly

Locul 11/12 - Gabriel Bortoleto/Nico Hulkenberg

Locul 13/14 - Oliver Bearman/Alexander Albon

Locul 15/16 - Carlos Sainz/Arvid Lindblad

Locul 17/18 - Esteban Ocon, Liam Lawson

Locul 19/20 - Sergio Perez/Valtteri Bottas

Locul 21/22 - Fernando Alonso/Lance Stroll