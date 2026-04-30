Formula 1 revine cu Marele Premiu din Miami. Programul cursei din 3 mai

După o pauză în luna aprilie, generată de războiul din Orientul Mijlociu, Formula 1 revine cu Marele Premiu din Miami. Weekend-ul 1-3 mai va fi un weekend Sprint, cu o singură sesiune de antrenamente pentru piloți și mai multă acțiune pentru fani.

Vineri, de la ora 19:30 va avea loc singura sesiune de antrenamente, exclusiv pe AntenaPLAY. De la ora 23:30, se va desfășura sesiunea de calificări pentru Sprint, pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Sâmbătă, de la 19:00, va avea loc sprintul, pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY, iar de la 23:00 vor avea loc calificările pentru Marele Premiu de la Miami, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, de la ora 23:00, va avea loc cursa Marelui Premiu de la Miami, pe Antena Stars și pe AntenaPLAY.

Formula 1 revine după 5 săptămâni de pauză

Pe 15 martie, Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită au fost oficial anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Formula 1 a ajuns la concluzia că, după „evaluări atente”, organizarea celor două evenimente nu era sigură.

Cursele nu vor fi reprogramate sau înlocuite, așa că sezonul de F1 a fost redus la 22 de curse, cu o pauză de cinci săptămâni între Marele Premiu al Japoniei, din 27-29 martie, și cel de la Miami, din 1-3 mai.

Conflictul perturbase deja F1 în acest sezon, un număr mare de personal avându-și călătoriile către Marele Premiu al Australiei, care a deschis sezonul, weekendul trecut, perturbate din cauza închiderii spațiului aerian din Orientul Mijlociu.

Pauza a fost o oportunitate pentru echipe de a-și face o revizie internă, dar și pentru Formula 1 de a analiza și modifica regulamentul.

Red Bull a anunțat o serie de schimbări organizatorice în departamentul său tehnic, pe 17 aprilie. Cu efect imediat, Ben Waterhouse preia un rol de conducere extins în calitate de Inginer Șef de Performanță și Proiectare, cu „responsabilități generale” pentru Design și Performanța Vehiculelor.

Mai mult, o modificare la regulamentul motoarelor ar putea schimba soarta sezonului 2026.

ADUO, Additional Development and Upgrade Opportunities (N.r. - Oportunități suplimentare de dezvoltare și modernizare), se concentrează pe performanța jumătății non-electrice a unității de putere, motorul cu ardere internă (ICE). FIA măsoară performanța unităților de putere la fiecare cursă folosind un indice de performanță care nu este disponibil presei.

ADUO va fi acordată producătorilor ale căror performanțe sunt cu două procente sau mai mult sub cele ale modelului ICE de top. Producătorii cu un decalaj cuprins între 2-4% vor avea o oportunitate de a-și dezvolta unitatea de putere în acest sezon, în timp ce cei cu un decalaj de peste 4% vor avea două oportunități de îmbunătățire.

Clasamentele înaintea Marelui Premiu din Miami

După trei etape parcurse, clasamentele arată astfel:

Clasamentul Constructorilor

Mercedes - 135 de puncte

Ferrari - 90 de puncte

McLaren - 46 de puncte

Haas - 18 puncte

Alpine - 16 puncte

Red Bull - 16 puncte

Racing Bulls - 14 puncte

Audi - 2 puncte

Williams - 2 puncte

Cadillac - 0 puncte

Aston Martin - 0 puncte

Clasamentul Piloților

Kimi Antonelli - 72 de puncte

George Russell - 63 de puncte

Charles Leclerc - 49 de puncte

Lewis Hamilton - 41 de puncte

Lando Norris - 25 de puncte

Oscar Piastri - 21 de puncte

Oliver Bearman - 17 puncte

Pierre Gasly - 15 puncte

Max Verstappen - 12 puncte

Liam Lawson - 10 puncte

Arvid Lindblad - 4 puncte

Isack Hadjar - 4 puncte

Gabriel Bortoleto - 2 puncte

Carlos Sainz - 2 puncte

Esteban Ocon - 1 punct

Franco Colapinto - 1 punct

Niko Hulkenberg, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Fernando Alonso, Lance Stroll - 0 puncte

5 întrebări cheie înainte de Marele premiu din Miami

Cu ocazia reluării sezonului, Formula 1 a prezentat cinci întrebări cheie înaintea Marelui Premiu din Miami.

Poate rămâne Mercedes la conducere?

Mercedes și-a respectat promisiunea din presezon, câștigând toate cele trei curse de până acum, preluând controlul ambelor Campionate și, prin urmare, a intrat în pauză plină de încredere.

Asta însemna că, la fel ca toți rivalii lor, vor fi folosit săptămânile suplimentare petrecute la baza lor britanică din Brackley pentru a-și rafina șasiul deja impresionant și a perfecționa un pachet de dezvoltare la care se lucra de mult timp.

Au dominat în fiecare sesiune de calificări de până acum în 2026, dar în Japonia au existat semne că rivalii lor au redus decalajul în ceea ce privește echipajul de curse, Oscar Piastri, al cărui McLaren conduce unitatea lor de putere, amenințându-le cu adevărat recordul de 100% victorii, iar ei știu că trebuie să-și îmbunătățească fiabilitatea.

Probabil că vor fi în continuare lideri la Miami, având în vedere calitatea pachetului lor general, dar se așteaptă ca McLaren, Ferrari și restul să fi redus diferența.

Pe frontul piloților, se desfășoară o luptă frumoasă între George Russell și Kimi Antonelli în fruntea Campionatului Piloților.

Russell, cu șase victorii, aflat acum la al cincilea sezon cu echipa, a părut foarte confortabil în timpul testelor dinaintea sezonului și a dominat complet weekendul Marelui Premiu al Australiei, dar a avut parte de mici probleme în următoarele două runde care i-au estompat avântul.

Colegul său de echipă, Antonelli, în al doilea sezon, a profitat din plin de acest moment. Mai întâi, și-a asigurat prima victorie la un Mare Premiu în China, devenind al doilea cel mai tânăr câștigător al unui Mare Premiu, apoi a urmat cu o victorie în Japonia, devenind cel mai tânăr lider al campionatului din istoria F1.

Russell pare netulburat și va continua să se implice în continuare în demersul său pentru a-și atinge performanța favorită din presezon, având în vedere experiența sa și evoluția pe care a demonstrat-o de când s-a alăturat echipei Mercedes.

Cât de bună este mașina complet nouă a celor de la McLaren?

Campionii en-titre, McLaren, au avut o ieșire lentă în 2026, deși acest lucru nu este atât de surprinzător, având în vedere efortul lor uriaș până la ultima cursă a sezonului trecut, care a adus în cele din urmă un dublu titlu mondial.

Au fost în detrimentul ritmului în Australia și nu au reușit să înceapă Marele Premiu cu niciuna dintre mașini în China, dar și-au revenit cu aplomb în Japonia, Piastri luptând pentru victorie înainte de a se mulțumi cu locul al doilea, marcând primul lor podium al sezonului.

Andrea Stella consideră că acum înțeleg perfect unitatea de putere Mercedes și că au „toate instrumentele necesare pentru a profita la maximum” de ea. Dar ce se întâmplă cu șasiul?

Ei bine, sunt pregătiți să aducă o „mașină complet nouă” la Miami și la următoarea cursă din Canada, ceea ce făcea parte din planul lor, chiar înainte de apariția neașteptatei pauze de cinci săptămâni, iar dacă rata lor de dezvoltare de la începutul anului 2023 este ceva de luat în considerare, rivalii lor ar trebui să fie îngrijorați. Fiecare actualizare pe care au adus-o în acest timp le-a adus o mare parte din timp pe tur.

De aceea, Lando Norris și Oscar Piastri nu numai că speră că vor fi într-o poziție care să lupte pentru victorii pe baza performanței pure la un moment dat în acest sezon, dar nu renunță nici la niciunul dintre titluri, chiar dacă recunosc că Mercedes va fi foarte greu de învins.

Poate Ferrari să le ofere lui Hamilton și Leclerc o mașină pentru a câștiga?

Nu există nicio îndoială că atmosfera din sediul Ferrari din Maranello s-a îmbunătățit anul acesta, după ce cea mai faimoasă echipă de F1 s-a bucurat de un început încurajator pentru sezonul 2026.

Șeful Fred Vasseur și-a asumat un risc oprind dezvoltarea mașinii din 2025 în aprilie anul trecut pentru a se concentra pe mașina din acest an, construită conform unor reguli noi și radicale. Primele semne arată că a dat roade, echipa italiană fiind în topul primilor trei.

Charles Leclerc a ocupat două poziții pe podium în trei curse, în timp ce septuplul campion mondial Lewis Hamilton și-a recăpătat spiritul și iubește din nou pilotajul, pentru prima dată din 2021.

Cu toate acestea, deși au adus inovații ingenioase pe pistă anul acesta, inclusiv aripa spate flexibilă, încă nu au adus suficientă viteză pentru a lupta pentru victorie, așa că multă atenție va fi acordată pachetului lor de modernizare pentru Miami și dacă acesta îi poate apropia suficient de mult de Mercedes pentru a intra în competiție și a ține la distanță McLaren-ul.

Poate Red Bull să iasă din mijlocul plutonului?

Decizia de a-și dezvolta mașina până târziu în 2025, în contextul în care Max Verstappen a revenit remarcabil în lupta pentru Campionatul Piloților, doar pentru a pierde ultima cursă, a pus Red Bull în declin în 2026.

Deși primul lor motor în F1, creat în colaborare cu Ford, a fost o revelație atât în ​​ceea ce privește fiabilitatea, cât și performanța, șasiul lor este subdezvoltat și dificil de condus, ceea ce îi pune atât pe Verstappen, cât și pe Isack Hadjar în fața unei provocări în găsirea unui echilibru bun.

Prin urmare, până acum, în acest an s-au luptat pe un teritoriu necunoscut la mijlocul plutonului și se află în prezent pe locul șase în Campionatul Constructorilor, cu 16 puncte, la 119 puncte de liderul campionatului, Mercedes, după doar trei runde și la doar două de echipa soră, Racing Bulls.

Mai este mult de parcurs, desigur, cu 19 Mari Premii de jucat, iar Red Bull a demonstrat în istoria recentă că poate reveni după un început slab, dar este cu siguranță o provocare mare.

Cel mai bun rrezultat al lui Verstappen de până acum în acest sezon a fost o poziție pe locul 6 în Australia.

Pot Aston Martin și Williams să-și revină? Deși Red Bull a avut un început dificil, acesta nu este nimic în comparație cu situația dificilă a echipelor Williams și Aston Martin. Williams a ratat Shakedown-ul de la Barcelona din cauza întârzierilor în producție și de atunci echipa pare „pierdută”, în timp ce noul parteneriat al echipei Aston Martin cu Honda a avut un capitol de început foarte dificil. Williams a făcut tot posibilul să recupereze decalajul și l-a folosit pentru a găsi modalități de a „slăbi” mașina care depășea limita de kilograme, lucrând în același timp la primul lor pachet de îmbunătățiri propriu-zis din sezon. Așa că există speranță internă că pot face progrese și se pot introduce în lupta pentru mijlocul plutonului. Între timp, Aston Martin și Honda vor fi fost, de asemenea, recunoscătoare pentru acest decalaj, deoarece le-a oferit un oarecare răgaz de la o serie de probleme de fiabilitate. În mod încurajator, Honda părea să facă progrese cu contramăsurile introduse pentru a îmbunătăți fiabilitatea, în timp ce responsabilul tehnic Adrian Newey a acceptat că există mult mai mult loc de îmbunătățire și la șasiu. Ambele echipe vor pune mult accent pe pachetele lor revizuite pentru Miami, deși recunosc că toți ceilalți vor face, probabil, și ei pași mai mari.