Indivizii care lipesc ilegal afişe prin Bucureşti şi-au schimbat modul de operare. Poliţia Locală: Tot i-am depistat, amendă 8.000 lei

Indivizii care lipesc ilegal afişe prin Bucureşti şi-au schimbat modul de operare. Sursa foto: Poliția Locală a Municipiului București

Poliția Locală a Municipiului București a transmis că indivizii care lipesc, ilegal, afişe prin Capitală şi-au schimbat modul de operare. "Au renunțat la găleata cu clei și bidinea și lipesc afișele cu un spray special. Cred astfel că sunt mai rapizi și nu îi mai prindem. Tot i-am depistat. Doi tineri, cărora le-au fost confiscate și afișele și spray-ul. Amenda totală, 8.000 lei", a transmis instituţia.

"Și-au schimbat modul de operare. Au renunțat la găleata cu clei și bidinea și lipesc afișele cu un spray special. Cred astfel că sunt mai rapizi și nu îi mai prindem.

De teama confiscării, nici afișe multe nu mai au la ei – doar câteva. Restul, probabil, le țin dosite în portbagajul mașinii. Strategia nu s-a dovedit a fi avantajoasă pentru ei. Tot i-am depistat.

O patrulă de la Serviciul Intervenții i-a găsit la „lucru”. Era trecut de miezul nopții, în timp ce lipeau #afișe în zona străzii Buzești", a comunicat Poliția Locală a Municipiului București.

Cum au fost sancţionaţi

"Doi tineri, cărora le-au fost confiscate și afișele și spray-ul. Amenda totală, 8.000 lei. Plus că i-am pus să curețe tot ce au vandalizat.

Cazul e preluat mai departe de colegii de la Direcția Control, care se vor îndrepta împotriva tuturor celor care au generat această stare", a mai transmis Poliția Locală a Municipiului București.