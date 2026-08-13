Au început lucrările de supraînălțare a trecerilor de pietoni în Sectorul 3. Unde au loc primele amenajări

2 minute de citit Publicat la 18:26 13 Aug 2026 Modificat la 18:27 13 Aug 2026

Amenajări prin supraînălțare la trecerile de pietoni din Sectorul 3. Reprezentare grafică. Sursă foto: Primăria Sectorului 3

Primăria Sectorului 3 anunță că a început în această săptămână lucrările pentru unul dintre cele mai ample proiecte de siguranță rutieră din București.

Este vorba despre modernizarea a 1.100 de treceri de pietoni și intersecții, având prioritate cele din vecinătatea unităților de învățământ și în zonele cu trafic intens.

Prima trecere de pietoni amenajată este pe strada Lunca Bradului, lângă Școala Gimnazială nr. 195.

În această etapă, Primăria a demarat lucrările din fonduri proprii și amenajează, momentan, primele 10 treceri de pietoni conform standardelor prevăzute în proiect.

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Investiția totală, în valoare de peste 391 de milioane de lei, este depusă pentru finanțare europeană.

Restul trecerilor și intersecțiilor vor fi modernizate după aprobarea finanțării.

Trecerile de pietoni sunt modernizate prin supraînălțare

În ideea creșterii gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic, proiectul prevede supraînălțarea platformelor carosabile la nivelul trotuarului pentru 826 de treceri de pietoni, 190 de intersecții în „T” și 84 de intersecții în „X”.

81 dintre acestea sunt amplasate în apropierea unităților de învățământ.

Pe lângă reconfigurarea infrastructurii rutiere, proiectul include instalarea a 3.460 de stâlpi de iluminat, montarea a 2.859 de sisteme dedicate iluminării trecerilor de pietoni, amplasarea a 212 panouri electronice cu mesajul „ATENȚIE PIETONI” precum și a gardurilor pietonale inscripționate „ȘCOALĂ", a marcaje tactile pentru persoanele cu dizabilități și o campanie de educație rutieră adresată copiilor și participanților vulnerabili la trafic.

Primăria estimează o scădere a numărului de accidente grave în urma noilor măsuri

Conform estimărilor afernte proiectului, numărul accidentelor grave produse anual în Sectorul 3 ar putea scădea cu peste o treime.

Pe durata investiției ar putea fi prevenite aproximativ 530 de accidente grave.

Potrivit Primăriei, proiectul respectă principiile dezvoltării durabile și ale accesibilității universale.

Sunt prevăzute spații verzi noi, iluminat public LED adaptiv, soluții pentru gestionarea apelor pluviale, reciclarea materialelor rezultate din lucrări și amenajări accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.

Cât ar urma să dureze amenajarea trecerilor pietonale din Sectorul 3

Implementarea completă a proiectului este estimată la șase luni de la semnarea contractului de finanțare europeană.

Până atunci, lucrările continuă din fonduri proprii, începând cu cele 10 treceri de pietoni din apropierea școlilor.

Prin această investiție, Primăria Sectorului 3 continuă programul de modernizare a infrastructurii rutiere, având ca prim obiectiv siguranța pietonilor și crearea unui spațiu urban mai sigur și mai accesibil pentru întreaga comunitate.