Încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României, joi. Două F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate în aer

A fost emisă a treia alertă de dronă în Tulcea, într-o singură zi din cauza războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Sursa foto: Getty Images

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, joi, o nouă alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, aceasta fiind a treia alertă extremă din cursul zilei, potrivit Agerpres. "Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din cadrul Bazei 57 Aeriană «Mihail Kogălniceanu», au fost ridicate de la sol", a transmis Ministerul Apărării Naţionale (MApN) într-un comunicat.

UPDATE 16:48 – Conform celor mai noi informaţii oferite de reprezentanţii MApN, drona a intrat în spaţiul aerian al României în apropiere de localitatea Chilia Veche şi a zburat timp de circa 12 minute, după care a părăsit teritoriul ţării noastre spre Ucraina.

"Ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 3,5 km sud-est de localitatea Chilia Veche, unde a evoluat timp de aproximativ 12 minute, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. Alerta aeriană a încetat la ora 16.28. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 13 august, la ora 15.17, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina", au explicat cei de la Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Ştire iniţială: În mesajul transmis populaţiei din nordul judeţului Tulcea în jurul orei 15:25, autorităţile îndeamnă oamenii să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă, iar în lipsa acestuia, cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 13 august, la ora 15.17, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din cadrul Bazei 57 Aeriană «Mihail Kogălniceanu», au fost ridicate de la sol la ora 15:20 pentru monitorizarea situației", au precizat reprezentaţii Ministerului Apărării Naţionale într-un comunicat publicat pe Facebook.

Ulterior, MApN a mai menţionat în comunicat: "Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 15:25".

Acesta este cel de-al treilea mesaj RO-ALERT transmis în cursul zilei de joi, după cele de la ora 01:30, respectiv 09:14, din cauza războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.

La scurt timp după ce primele drone de astăzi, 13 august 2026, au intrat în spațiul aerian al României, Ministerul Apărării Naţionale a decis să ridice de la sol avioane F-16.

Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert şi după ce a doua dronă a fost identificată în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina şi, de asemenea, MApN a ridicat în aer alte două aeronave după ce pe radare s-a văzut că aparatul de zbor fără pilot a intrat în spațiul aerian românesc.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în dimineața de joi, 13 august, la ora 09:02, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 09:20 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert începând cu ora 09:13", a menţionat MApN într-un alt comunicat, oferit în cursul acestei zile.

Inițial, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 01:30, potrivit MApN.