Un bărbat a fost concediat pentru că a băut 3 cafele care urmau, oricum, să fie aruncate. Firma e obligată acum să-l despăgubească

Un bărbat a fost concediat pentru că a băut 3 cafele care urmau, oricum, să fie aruncate FOTO: Getty Images

Un bărbat angajat la supermarket a fost concediat când șefii au aflat că băuse trei cafele reci fără să le plătească. Dar bărbatul și-a dat în judecată fostul anjajator și cazul a luat o turnură neașteptată.

Mai exact, Tribunalul Superior de Justiție (TSJ) din Țara Bascilor, Spania, a declarat nelegală concedierea angajatului unui supermarket din Vitoria, care băuse cafelele reci în valoare totală de 2,97 euro (0,99 euro fiecare). Instanța a stabilit că acele cafele nu mai putea merge la vânzare întrucât fusese întrerupt lanțul frigorific, relatează elEconomista.

Ce s-a întâmplat

Angajatul lucra în cadrul companiei din noiembrie 2017 și nu a avut niciodată probleme, până când, în 2025, a fost concediat disciplinar pentru că a luat câteva unități de cafea espresso rece, preparate, care aparțineau companiei, „fără nicio încercare de a le ascunde”, în timp ce se afla în timpul programului.

După cum se arată în hotărârea instanței, produsele nu mai erau destinate vânzării pentru că fusese întrerupt lanțul frigorific. În astfel de situații, produsele sunt depozitate, este chemat un expert care verifică valoarea mărfii, iar ulterior aceasta este distrusă întrucât nu mai este sigură pentru consumatori.

Angajatului nu i se interzisese și nici nu i se spusese în mod expres că nu are voie să consume produsele retrase de la comercializare, dar compania i-a înmânat o decizie de concediere disciplinară tocmai din acest motiv. În magazin și în depozit existau camere de supraveghere, iar angajatul a fost surprins consumând cafeaua.

După concediere, acesta a decis să introducă o acțiune în instanță, la Judecătoria pentru litigii de muncă nr. 1 din Vitoria-Gasteiz, care i-a admis parțial cererile și a obligat supermarketul fie să îl reangajeze, fie, în caz contrar, să îi plătească o despăgubire în valoare de 21.016,98 euro.

În cazul în care compania ar fi optat pentru reangajare, aceasta ar fi trebuit să îi plătească și salariile aferente perioadei dintre concediere și pronunțarea hotărârii, în cuantum de 87,85 euro pe zi, de la data concedierii până la notificarea sentinței.

Concedierea este o sancțiune disproporționată

În această situație, supermarketul a decis să formuleze apel, susținând că gestul bărbatului de a bea cafelele este de natură să producă un precedent care ar putea produce mai multe abateri disciplinare ale angajaților pe viitor.

Compania a calificat consumul cafelelor drept un „act de neloialitate”, argumentând că angajatul avea obligația de a „păstra și respecta bunurile companiei” și nu avea dreptul să dispună unilateral de bunurile altcuiva.

Cu toate acestea, magistrații din Țara Bascilor consideră că nu este vorba despre însușirea nelegală a unor produse ale companiei. De asemenea, făcând trimitere la jurisprudența anterioară, aceștia subliniază că încetarea contractului de muncă reprezintă răspunsul la o abatere foarte gravă, iar în acest caz măsura a fost disproporționată și nejustificată prin comportamentul angajatului.

În plus, contractul colectiv de muncă aplicabil angajatului nici măcar nu prevedea în mod expres ca abatere comportamentul sancționat de companie, și anume consumarea unor produse destinate distrugerii, care nu mai puteau fi scoase la vânzare.

Prin urmare, magistrații au confirmat hotărârea primei instanțe, care obligă supermarketul fie să îl reangajeze, fie să îi plătească o despăgubire de 21.016,98 euro.