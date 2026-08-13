Economia Rusiei a revenit pe creștere, dar experții spun că Putin nu are motive de bucurie: "Dacă începe mobilizarea, va fi sfârșitul"

Economiștii au spus că ratele ridicate ale dobânzilor, perturbările cauzate de atacurile cu drone ucrainene și slăbiciunea din industriile civile fac puțin probabilă o redresare susținută. Sursa foto: Hepta

Banca Centrală a Rusiei a anunțat că economia țării a revenit pe creștere în al doilea trimestru, după ce s-a contractat pentru prima dată din 2023 la începutul anului. Produsul intern brut ar fi crescut cu 1,3% în perioada aprilie-iunie, în ciuda atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, care au împins volumele de rafinare la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, potrivit agenției de statistică de stat Rosstat. PIB-ul a crescut cu 0,6% în prima jumătate a anului, scrie themoscowtimes.com.

Economiștii avertizează însă că revenirea este departe de a însemna o însănătoșire a economiei ruse. Creșterea din ultimele luni este dependentă de cheltuielile militare, în timp ce o creștere temporară a veniturilor din petrol continuă să sprijine mașinăria de război.

Economiștii au spus că ratele ridicate ale dobânzilor, perturbările cauzate de atacurile cu drone ucrainene și slăbiciunea din industriile civile fac puțin probabilă o redresare susținută. Creșterea din prima jumătate a anului a fost la jumătate din ritmul înregistrat cu un an mai devreme și de aproape șapte ori mai lentă decât în ​​timpul boom-ului economic din timpul războiului din 2023-2024.

În aprilie, după ce economia Rusiei s-a contractat cu 0,2% în primul trimestru, președintele Vladimir Putin i-a trimis public pe oficialii economici în detenție din cauza previziunilor care nu s-au materializat și a cerut „măsuri concrete” pentru a restabili creșterea. Ulterior, el a cerut ca creșterea să devină „substanțială” și „sustenabilă”.

Ce a susținut creșterea economică temporară a Rusiei

Rezultatul din al doilea trimestru a fost mai puternic decât se așteptau oficialii, Ministerul Dezvoltării Economice estimând o creștere la 0,9%, iar Banca Centrală proiectând 0,8%. Potrivit Rosstat, economia a înregistrat cea mai puternică creștere trimestrială din ultimele șase trimestre.

Economistul Yegor Susin a declarat că creșterea a fost susținută de un număr mai mare de zile lucrătoare, de condiții externe îmbunătățite și de un impuls fiscal.

Războiul din Iran a împins temporar veniturile din petrol ale Rusiei la cel mai înalt nivel de la începutul războiului din Ucraina, în timp ce cheltuielile bugetului federal au crescut cu 16%, aproximativ o treime fiind destinate armatei și producției de arme, a spus Susin.

Drept urmare, sectorul militar-industrial al Rusiei a continuat să se extindă. Industria prelucrătoare civilă, însă, a rămas în contracție, scăzând cu 3,2% față de anul precedent și cu 4,6% față de nivelurile din 2024, conform estimărilor din mai ale Centrului pentru Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt.

Revenirea din al doilea trimestru este puțin probabil să se transforme într-o tendință de durată, a declarat Liam Peach, economist la Capital Economics, care se așteaptă ca Rusia să „rămână într-o stare de stagnare” în viitorul previzibil.

Politicile Kremlinului, o amenințare și mai mare pentru economie

Ratele ridicate ale dobânzilor și criza combustibililor din țară vor continua să afecteze economia, a declarat Peach pentru Bloomberg.

Atacurile cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune, care au vizat inițial rafinăriile de petrol și ulterior au ars aproape toate cele mai mari depozite ale Wildberries, „subminează, de asemenea, destul de serios economia rusă”, a declarat economistul Vladislav Inozemtsev.

El a prognozat că inflația va crește cu 2-3 puncte procentuale peste așteptările anterioare, nivelul de trai și veniturile reale vor înceta să crească, creșterea economică se va opri și mii de proprietari de afaceri vor da faliment.

Însă Inozemtsev a spus că propriile politici ale Kremlinului reprezintă o amenințare și mai mare pentru economie, indicând creșteri de impozite, confiscarea afacerilor private, reglementări din ce în ce mai oneroase și posibilitatea unei noi mobilizări militare: „Dacă va începe, va fi sfârșitul întregii economii rusești”, a spus el.