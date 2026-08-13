În 1908, diamantele au adus brusc bogăție și lux în deșertul Namibiei. Dar, până în 1956, Kolmanskop devenise deja un oraș-fantomă

6 minute de citit Publicat la 17:35 13 Aug 2026 Modificat la 17:35 13 Aug 2026

Casă abandonată în orașul-fantomă Kolmanskop din deșert, în Namibia. Sursa foto: Getty Images

În 1908, un muncitor feroviar care curăța nisipul de lângă o cale ferată, în ce este astăzi Namibia, a observat ceva neobișnuit: pietre care străluceau în lumina soarelui. Supraveghetorul său german, August Stauch, și-a dat seama că erau diamante, declanșând o goană după bogăție care avea să transforme complet unul dintre cele mai aspre peisaje din sudul Africii.

În doar câteva luni, prospectorii și companiile miniere au început să se mute în deșertul izolat, în timp ce autoritățile coloniale au impus controale stricte asupra teritoriului devenit brusc extrem de valoros. Kolmanskop a devenit rapid centrul boomului diamantelor, transformându-se într-o așezare improbabilă, construită după model european, cu electricitate, spital, brutărie, măcelărie, poștă și chiar o fabrică de gheață.

Potrivit National Geographic, timp de câteva decenii, bogăția minerală extraordinară a susținut un oraș surprinzător de confortabil în mijlocul deșertului.

Apoi, zăcăminte mai bogate au fost descoperite mai la sud. Locuitorii au plecat, minele au intrat în declin, iar până în 1956 Kolmanskop era complet pustiu.

Astăzi, nisipul înghite treptat clădirile abandonate, lăsând în urmă o mărturie spectaculoasă a goanei după diamante din Namibia și a trecutului său colonial.

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Cum au declanșat diamantele descoperite în deșertul Namibiei dezvoltarea rapidă a orașului Kolmanskop

Un muncitor feroviar pe nume Zacherias Lewala curăța nisipul de pe șine atunci când a observat pietre care străluceau în lumină. Supraveghetorul său german și-a dat seama ce erau.

Diamantele fuseseră descoperite într-unul dintre cele mai inospitaliere peisaje din sudul Africii. Lewala nu a primit nicio recompensă pentru descoperirea sa. Consecințele pentru regiune au fost însă mult mai importante. Vestea s-a răspândit, prospectorii au sosit, iar zona deșertică, până atunci izolată, a devenit centrul unei industrii diamantifere aflate într-o expansiune rapidă.

Kolmanskop s-a dezvoltat în jurul minelor. În doar câțiva ani, așezarea căpătase aspectul unui mic oraș european transplantat în mijlocul deșertului. În perioada sa de vârf, aici locuiau aproximativ 1.000 de oameni, inclusiv coloniști germani și muncitori locali angajați în industria minieră.

Urma perfectă

În primii ani, diamantele erau neobișnuit de ușor de găsit. Uneori, pietrele puteau fi pur și simplu culese de la suprafață, fiind împrăștiate printre pietrișul deșertului. Acest lucru a făcut posibilă acumularea unor averi într-un ritm greu de imaginat în alte locuri.

Orașul însuși reflecta această bogăție apărută brusc.

Cum a ajuns un oraș al diamantelor să ofere o viață luxoasă în deșert: Avea și fabrică de gheață

Kolmanskop a ajuns să aibă facilități care par aproape absurde dacă sunt privite în contextul împrejurimilor sale. Exista o brutărie, o măcelărie, o poștă și o fabrică de gheață.

Proviziile, inclusiv apa, puteau fi transportate cu trenul. Așezarea avea electricitate și alte facilități care erau rare într-o zonă atât de îndepărtată.

Locuitorii aveau, de asemenea, acces la forme de divertisment foarte diferite de cele întâlnite într-o simplă tabără minieră, care fusese inițial motivul apariției orașului. Artiști europeni ajungeau până la Kolmanskop, inclusiv trupe de operă. Orașul și-a dezvoltat propria viață socială și un nivel de confort care contrasta puternic cu deșertul din jur.

Unele dintre poveștile din perioada sa mai excentrice au supraviețuit. O familie ținea un struț, care a devenit atât de enervant încât, potrivit relatărilor, a fost folosit pentru a trage o sanie în timpul festivităților de Crăciun.

În spatele clădirilor impunătoare se afla însă o așezare minieră a cărei existență depindea de o economie colonială profund inegală.

Costul ascuns al bogăției aduse de diamantele din Kolmanskop

La acea vreme, Namibia se afla sub dominație colonială germană și era cunoscută drept Africa de Sud-Vest Germană. Descoperirea diamantelor le-a oferit autorităților coloniale un motiv suplimentar pentru a-și consolida controlul asupra regiunii.

O zonă întinsă a fost declarată Sperrgebiet, termen german care înseamnă „zonă restricționată” sau „zonă interzisă”. Oamenii obișnuiți nu puteau pur și simplu să intre pentru a căuta diamante, iar drepturile de prospectare au fost concentrate în mâinile unei companii cu sediul la Berlin.

Restricțiile au contribuit la transformarea câmpurilor diamantifere într-o sursă de bogăție atent controlată.

Istoria Kolmanskop este legată și de partea mult mai întunecată a dominației coloniale germane în Namibia. Poporul Herero se revoltase împotriva autorităților germane cu doar câțiva ani înainte de descoperirea diamantelor. Forțele germane au răspuns printr-o campanie de ucidere în masă și persecuție, în urma căreia au murit zeci de mii de membri ai comunității Herero.

De la bogăția diamantelor la abandon: declinul lent al orașului Kolmanskop

Prosperitatea extraordinară a orașului Kolmanskop nu putea continua la nesfârșit. Pe măsură ce exploatarea minieră a devenit mai intensă, zăcămintele ușor accesibile din jurul orașului au început să se epuizeze.

Apoi, industria a găsit ceva mai bun.

În 1928, zăcăminte de diamante excepțional de bogate au fost descoperite mult mai la sud, de-a lungul coastei. Noile câmpuri miniere le-au oferit companiilor un motiv puternic să-și mute atenția de la Kolmanskop.

Locuitorii au început să plece, luând cu ei ceea ce puteau transporta și abandonând clădiri și obiecte care nu mai meritau să fie mutate. Orașul nu s-a prăbușit într-o singură clipă. S-a golit treptat.

Până în anii 1930, câmpurile diamantifere inițiale erau în mare parte epuizate. În 1956, Kolmanskop fusese abandonat complet. Clădirile au rămas astfel expuse deșertului.

Din așezare minieră în destinație turistică

Timp de decenii, Kolmanskop a fost pur și simplu un loc abandonat, aflat într-o regiune restricționată în care se desfășurau activități miniere pentru extragerea diamantelor.

A doua viață a orașului a început la începutul anilor 2000, când o companie privată a primit o concesiune pentru a administra așezarea ca obiectiv turistic.

Vizitatorii au putut astfel să intre în zona care fusese cândva restricționată, în condiții controlate, și să se plimbe printre ruinele orașului. Fotografiile realizate aici au început să circule mult dincolo de granițele Namibiei.

Încăperile pline de nisip au devenit deosebit de cunoscute, transformând Kolmanskop într-una dintre cele mai faimoase așezări abandonate din țară.

Turismul le-a oferit ruinelor un nou rol economic, fără nicio legătură cu diamantele. Turiștii care ajung la Kolmanskop contribuie la economia orașului de coastă Lüderitz, iar situl a devenit, totodată, un loc în care istoria minieră și colonială a Namibiei poate fi înțeleasă și explorată.

În Namibia, concesiunile turistice sunt în continuare un instrument important pentru dezvoltarea turismului și pentru generarea de beneficii economice și de locuri de muncă. Ministerul Mediului și Turismului precizează că aceste concesiuni urmăresc inclusiv dezvoltarea economică durabilă și sprijinirea comunităților locale.

Cât timp mai poate supraviețui Kolmanskop în nisipurile deșertului

Atracția orașului Kolmanskop depinde, într-o anumită măsură, chiar de degradarea sa. Interioarele acoperite de nisip sunt cele care fac locul atât de spectaculos din punct de vedere vizual, însă aceleași forțe care creează aceste imagini contribuie în mod constant la deteriorarea clădirilor.

Au fost realizate lucrări de conservare, iar numărul vizitatorilor a fost controlat pentru a reduce uzura inutilă. Evaluările anterioare au înregistrat însă deteriorări importante la mai multe structuri.

Vântul, nisipul și climatul deșertic continuă să afecteze pereții, acoperișurile, ușile și interioarele.

Nu există un moment clar în care acest proces se va opri. Conservarea Kolmanskop nu înseamnă neapărat înghețarea orașului exact în forma în care arăta atunci când ultimii locuitori au plecat.

Deșertul face acum parte din poveste, iar păstrarea așezării înseamnă găsirea unui echilibru între protejarea anumitor elemente și acceptarea transformărilor care continuă să aibă loc.

Ce se mai află sub nisip

Kolmanskop este adesea privit pur și simplu ca un oraș-fantomă, însă ruinele sale spun o poveste mult mai amplă.

Diamantele au adus o bogăție bruscă într-un colț îndepărtat al Namibiei coloniale, o prosperitate construită pe un sistem strict controlat de exploatare a terenurilor și a forței de muncă. Când zăcăminte mai bogate au fost descoperite în alte zone, orașul a fost abandonat.

Acum, deșertul îl recuperează încet.

Nisipul umple fostele locuințe, tencuiala cade de pe pereți, iar vopseaua se estompează după ani de expunere la condițiile aspre ale mediului.

Kolmanskop rămâne o mărturie impresionantă a trecutului său diamantifer, însă nu este un loc înghețat în timp. Clădirile continuă să se degradeze, iar unele dintre ele ar putea dispărea în cele din urmă aproape complet sub dune.