Antena 3 CNN Actualitate Incendiu puternic la un tren Regio, în gara CFR Ilteu: Ultimul vagon a ars ca o torță

Incendiu puternic la un tren Regio, în gara CFR Ilteu: Ultimul vagon a ars ca o torță

George Forcoş
<1 minut de citit Publicat la 18:08 13 Aug 2026 Modificat la 18:12 13 Aug 2026
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incendiu puternic la vagonul unui tren regio
Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită. FOTO: Captură video/Facebook

Un incendiu a izbucnit joi după-amiază la ultimul vagon al trenului Regio 2030, aflat în stația CFR Ilteu, județul Arad. Nu au fost înregistrate victime, iar călătorii au fost coborâți în siguranță din tren, în timp ce vagonul afectat a fost detașat de restul garniturii. Pompierii au fost chemați să intervină, iar linia de contact din stație a fost scoasă de sub tensiune pentru desfășurarea operațiunilor în sigur, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. 

Serviciul de pompieri a fost solicitat pentru intervenție, iar la ora 16:53 linia de contact din zona stației a fost scoasă de sub tensiune, pentru desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță.

"Nu sunt înregistrate victime. Călătorii au fost coborâți în siguranță din tren, iar vagonul afectat a fost detașat de restul garniturii.

Personalul feroviar și echipele de intervenție acționează pentru gestionarea situației și efectuarea verificărilor necesare. Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită în urma verificărilor efectuate de structurile competente", precizează compania.

CFR S.A. a mai comunicat că impactul asupra circulației feroviare este în curs de evaluare. Informațiile privind reluarea alimentării cu energie electrică a liniei de contact și circulația trenurilor vor fi comunicate după confirmarea acestora.

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Etichete: CFR Calatori incendiu Arad cale ferata

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