Străzile din Sectorul 1 vor fi curățate de un nou operator de salubritate. Primăria încheie definitiv contractul cu Romprest

Echipă de salubrizare a Romprest, în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Primăria Sectorului 1 are, de la începutul lunii iulie, un nou operator de salubrizare, Blue Planet, care va asigura, pentru maximum 12 luni, colectarea deşeurilor menajere, curăţenia stradală şi deszăpezirea.

Contractul are o valoare de 95,5 milioane de lei pentru un an, în timp ce serviciile Romprest ar fi costat 168 de milioane de lei, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 transmis miercuri, contractul cu Romprest încetează pe 30 iunie, prin ajungerea la termen. Pentru ca autoritatea locală să nu rămână fără servicii de salubrizare după această dată, Consiliul Local a aprobat, pe 18 mai, cadrul legal prin care Primăria Sectorului 1 poate atribui un contract de tranziţie.

Acest contract, explică Primăria, va acoperi activităţile de salubrizare necesare până la finalizarea licitaţiei deschise pentru colectarea deşeurilor menajere şi până la operaţionalizarea Urbanzor S.R.L., societatea cu capital integral public înfiinţată de Consiliul Local pentru curăţenie stradală şi deszăpezire.

Pentru a asigura continuitatea serviciilor publice, procedura folosită pentru alegerea operatorului din perioada de tranziţie a fost negocierea fără publicare prealabilă. Prevederi din Legea nr. 98/2016 permit această variantă, atunci când o primărie trebuie să aleagă într-un termen scurt un operator temporar care să asigure curăţenia şi colectarea deşeurilor într-o comunitate, precizează sursa citată.

Astfel, în urma procedurilor competitive desfăşurate în ultimele două săptămâni şi a ofertelor de preţ depuse de participanţi, compania Blue Planet va asigura serviciile de salubrizare în Sectorul 1 pentru maximum 12 luni. Contractul acoperă activităţile de colectare a deşeurilor menajere, curăţenia stradală şi deszăpezirea.

La procedură au participat şi companiile de salubrizare REBU şi Brantner, dar Blue Planet a avut oferta cu preţul cel mai mic. Astfel, valoarea contractului este de 95,5 milioane de lei pentru 12 luni.

„De la 1 iulie, Sectorul 1 schimbă operatorul de salubrizare, dar serviciul public continuă. Am folosit procedura legală care permite asigurarea continuităţii după încetarea contractului cu Romprest. Contractul semnat azi are o valoare de 95,5 milioane de lei, faţă de 168 de milioane de lei cât ar fi costat aceeaşi perioadă în vechiul contract. Pe scurt, vom plăti cu 72,5 milioane de lei mai puţin”, a declarat viceprimarul Sectorului 1 Iulian Hatmanu.

Această perioadă este o etapă preliminară până la intrarea în funcţiune a noului sistem de salubrizare. Primăria Sectorului 1 adaugă faptul că va urmări în următoarele luni două direcţii: finalizarea procedurilor legale de licitaţie deschisă pentru colectarea separată şi transportul deşeurilor menajere şi similare, operaţionalizarea Urbanzor SRL pentru curăţenia stradală şi deszăpezire.

Schimbarea operatorului de la 1 iulie nu introduce taxe suplimentare pentru cetăţeni. Taxa pentru colectarea deşeurilor menajere este prevăzută din anul 2027 şi se află în etapa de consultare cu asociaţiile de proprietari. Această taxă va acoperi strict colectarea, transportul, sortarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor menajere, iar valoarea ei nu va depăşi nivelul taxelor practicate în celelalte sectoare ale Capitalei pentru acelaşi tip de serviciu. Curăţenia stradală şi deszăpezirea vor fi finanţate, ca şi până în prezent, de la bugetul local, dau asigurări reprezentanţii primăriei.

Tuță: Romprest s-a luptat până în ultima zi să rămână

„Salubrizare. Cum asigurăm continuitatea serviciului public. Romprest s-a luptat până în ultima zi să rămână. A contestat la CNSC inclusiv procedurile prin care Sectorul 1 își pregătea tranziția. Ne-am apărat și am avut câștig de cauză.

Dar povestea începe cu mult înainte. În 2008 s-a semnat un contract pe 25 de ani cu Romprest. În 2012, printr-un act adițional, durata a fost redusă la 18 ani. În 2023, exista un moment limpede în care putea fi închis cum se cuvine: cu audit, cu socoteală, cu documentele pe masă.

Mandatul trecut a avut acel moment în mână. Și a ales exact pe dos. În loc de audit, război. În loc să citească contractul, l-a atacat. Rezultatul s-a văzut și se numește, cuvânt cu cuvânt: haos, mizerie și aproape 300 de milioane de lei datorie, adunată din peste o sută cincizeci de procese.

Asemenea cifre nu se adună din ghinion. Au un autor, cu nume și mandat: fostul primar, Clotilde Armand. A ales războiul în locul auditului și procesul în locul cititului, iar fiecare proces pierdut poartă semnătura acelei alegeri. Un mandat se încheie; consecințele lui rămân pe masă, iar pentru ele cineva trebuie să răspundă.

Noi am făcut lucrul nespectaculos: l-am citit. Un an și jumătate, pagină cu pagină, inclusiv documente care nu se mai aflau în primărie, ci în instanță. Apoi am întrebat un singur lucru: unde este stația de sortare promisă prin actul adițional din 2012? Romprest nu a putut prezenta investiția. Așa că, la termen, contractul încetează.

De la 1 iulie, în perioada de tranziție, salubrizarea Sectorului 1 e asigurată de Blue Planet: 95,5 milioane de lei pentru 12 luni. Aceleași servicii, prin Romprest, ar fi costat 168 de milioane.

Iar tranziția nu e capătul, ci un început curat: urmează licitația deschisă și UrbanZor, societatea de salubrizare a Sectorului 1”, a anunțat primarul George Tuță pe Facebook.