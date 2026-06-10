Radu Burnete: Desemnarea lui Eugen Tomac nu e o schemă. Scenariile care mă privesc nu sunt altceva decât speculații

Consilierul prezidențial Radu Burnete. Foto: Agerpres

Consilierul prezidențial Radu Burnete a spus, miercuri că desemnarea lui Eugen Tomac ca premier „nu e o schemă” sau „o mutare de deschidere în nu știu ce joc”. El a afirmat că „restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații”, făcând apel la partidele fostei coaliții „să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat săptămâna viitoare în Parlament”.

„Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de președintele României să formeze un Guvern și să obțină o majoritate parlamentară și am toată convingerea că va reuși să o facă. Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc. Țara noastră are nevoie să fie guvernată cu puteri depline în acești ani atât de dificili”, a spus Burnete, pe Facebook.

El a subliniat că „restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații”.

„Președintele României a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri și că va desemna un premier cu obiectivul cert ca acesta să obțină majoritatea și să formeze un guvern. Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații de presă. În ultimele săptămâni numele meu a fost vehiculat pentru tot felul de poziții guvernamentale. Este de așteptat. Presa este liberă, iar proximitatea față de Președinte mă face un candidat natural pentru astfel de speculații. Acum un an am acceptat invitația Președintelui de a face parte din echipa sa în acești ani complicați pentru țara noastră și rămân în această poziție câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că-l pot sprijini”, a adăugat el.

În plus, el face apel la partidele fostei coaliții „să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat săptămâna viitoare în Parlament”.

„Mi-aș dori ca partidele fostei coaliții guvernamentale să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat săptămâna viitoare în Parlament. Eugen Tomac și-a asumat cu temeritate o misiune foarte complicată și sper că partidele vor acționa responsabil și vor da țării un guvern stabil cel puțin până când vor reuși să coaguleze o nouă formulă politică pro-occidentală, pro-europeană, pro-americană. De la PNRR la apărarea țării, de la rating-ul de țară la reducerea deficitului și refacerea competitivității, de la cetățenii vulnerabili la cei deznădăjduiți și asaltați cu dezinformări avem prea multe urgențe și probleme ca să rămânem blocați doar în calcule politice, importante și ele”, a subliniat el.

Premierul desemnat Eugen Tomac are șanse din ce în ce mai puține pentru a trece împreună cu cabinetul său de votul Parlamentului, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

Joi, liberalii vor decide dacă vor vota sau nu Guvernul, la fel și cei din USR, iar potrivit surselor citate, dacă cele două partide decid să nu voteze, nici PSD nu va vota Guvernul Tomac. În același timp, la Palatul Cotroceni se lucrează deja la planul B, iar potrivit surselor Antena 3 CNN, prima variantă ar fi un premier PSD.

Miercuri, Președintele Nicușor Dan a făcut un apel către partidele politice să fie „responsabile” și să voteze pentru învestirea Guvernului Tomac. Într-o declarație de presă scurtă, la Palatul Cotroceni, șeful statului a părut iritat de blocajul negocierilor conduse de premierul desemnat, Eugen Tomac. Nicușor Dan a subliniat că s-a ajuns la această soluție după ce partidele nu au venit cu o alternativă.