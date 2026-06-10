Nicușor Dan, iritat de blocajul negocierilor pentru Guvernul Tomac. „Nu e mandatul meu. Fac apel la responsabilitatea partidelor”

Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a făcut un apel către partidele politice să fie „responsabile” și să voteze pentru învestirea Guvernului Tomac. Într-o declarație de presă scurtă, la Palatul Cotroceni, șeful statului a părut iritat de blocajul negocierilor conduse de premierul desemnat, Eugen Tomac. Nicușor Dan a subliniat că s-a ajuns la această soluție după ce partidele nu au venit cu o alternativă.

Nicușor Dan a făcut o declarație de presă de două minute în care și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care evoluează negocierile pentru învestirea Guvernului Tomac.

Nicușor Dan, iritat de blocajul negocierilor pentru Guvernul Tomac

Președintele a făcut apel la „responsabilitatea partidelor politice față de acest moment”, atrăgând atenția că l-a desemnat pe Eugen Tomac tocmai pentru că partidele nu i-au propus o alternativă pentru a ieși din criza politică.

Șeful statului a denunțat calculele politice în vederea alegerilor din 2028. „Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare”, a spus Nicușor Dan.

Președintele s-a referit și la acuzațiile că prin demersul său a dat „satisfacție” unor actori politici în detrimentul altora. „Nu e mandatul meu. Mandatul meu e să păstrez direcția pro-occidentală a României și să previn o cădere economică bruscă. Sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție”, a explicat Nicușor Dan.

Iată ce a declarat Președintele:

„În urmă cu câteva zile am desemnat un prim ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării.

Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y, sau că nu am dat satisfacție lui X față de Y. Nu e mandatul meu. Mandatul meu e să păstrez direcția pro-occidentală a României și să previn o cădere economică bruscă. Sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție.

Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, pentru a discuta și cu unii și cu alții.

Niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă.

De când sunt în politică văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare. Guvernarea înseamnă responsabilitate.

Până în 2028 se vor întâmpla lucruri. Multe lucruri.

Sfătuiesc pe români să își păstreze calmul și speranța. Asigur partenerii noștri că România păstrează direcția”.

Ce șanse are Guvernul Tomac să treacă de Parlament

Declarația Președintelui Nicușor Dan vine după ce partidele politice au dat semnale puternice că Guvernul Tomac are șanse mici să primească votul de încredere în Parlament, iar termenul de 10 zile pe care îl are la dispoziție Tomac pentru aceste negocieri se scurge.

În această săptămână, Eugen Tomac a avut discuții oficiale și neoficiale cu liderii partidelor politice și ale grupurilor parlamentare. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit în funcție și a anunțat că nu are de gând să își depună mandatul.

„Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am.

Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil”, a declarat premierul desemnat marți.

Însă, după discuțiile cu PNL și USR șansele ca Executivul propus de Tomac să primească votul de învestitură au fost din ce în ce mai mici. Nici liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu a dat prea multe șanse unui vot pozitiv, iar PSD, în cazul în care PNL și USR nu vor vota guvernul, se va abține, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Nicușor Dan are un plan B pregătit în eventualitatea în care Guvernul Tomac nu primește cele 233 de voturi în Parlament. Potrivit surselor Antena3.ro, Președintele ar fi pregătit să desemneze un premier de la PSD. În acest scenariu, propunerea de premier ar fi în persoana lui Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Nu este clar ce majoritate ar reuși Grindeanu să adune pentru învestirea unui guvern, în condițiile în care PNL și USR nu vor susține un astfel de Executiv, optând pentru Opoziție, iar AUR a declarat că va vota un doar un guvern din care va face parte.