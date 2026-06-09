Surse: Tomac nu își va depune mandatul, indiferent de rezultatul negocierilor. Acesta va merge la vot în Parlament

Eugen Tomac a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru de Președintele Nicușor Dan la data de 4 iunie. Foto: Administrația Prezidențială

Premierul desemnat, Eugen Tomac, nu își va depune mandatul, indiferent de rezultatul negocierilor cu partidele parlamentare și parlamentarii independenți, potrivit surselor Antena 3 CNN. Surse oficiale au declarat că acesta va merge până la votul din Parlament, indiferent de rezultatul discuțiilor din aceste zile.

Eugen Tomac a început luni consultările oficiale cu reprezentanții partidelor. După o primă rundă de discuții cu PNL, USR și PSD. La finalul discuțiilor, Ilie Bolojan (PNL) a anunțat că guvernul propus de Tomac nu este „o soluție pentru România”, Dominic Fritz (USR) a spus că e „greu” să vadă o susținere a partidului pentru Cabinetul propus de Tomac, în timp ce PSD i-a pus nouă condiții în schimbul unui vot „pentru” în Parlament.

O a doua rundă de discuții cu UDMR, reprezentanții minorităților, grupurile parlamentare Uniți pentru România, PACE și POT, a avut loc marți. La finalul acestor negocieri, Tomac a spus că este „încrezător”. Însă, Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va decide la sfârșitul săptămânii dacă îl susține pe Eugen Tomac ca premier.

Mai mult, potrivit surselor Antena 3 CNN, Eugen Tomac le-a transmis liderilor UDMR, la întâlnirea de marți, că este „optimist” că președintele Nicușor Dan îi va convinge pe cei din USR să voteze Guvernul.

Surse: Tomac nu își va depune mandatul

Întrebat, marți, despre varianta depunerii mandatului în situația în care nu va reuși să își asigure în urma negocierilor cele 233 de voturi necesare, Eugen Tomac a evitat un răspuns direct. Prim-ministrul desemnat a spus că va avea zilele următoare o discuție cu președintele Nicușor Dan în care îi va comunica rezultatul negocierilor.

„Indiscutabil că în următoarele zile voi solicita o primire și domnului Președinte Nicușor Dan pentru a-i prezenta concluziile după discuțiile pe care le-am avut în ultimele zile. (...) Ne consultăm cu privire la opțiunile pe care le avem în lucru”, a spus Tomac.

Totodată, premierul desemnat și-a reiterat afirmația că Președintele va propune imediat un nou premier independent, dacă acesta nu va obține votul de învestitură, același lucru pe care l-a transmis și la discuțiile de luni cu PNL și USR.

Eugen Tomac le-a transmis liderilor politici că Președintele Nicușor Dan va face imediat o nouă nominalizare, iar, cel mai probabil, cabinetul propus va fi același cu cel pentru care cere acum votul de învestitură.

Cum ar putea arăta Guvernul Tomac

Se scurge termenul de 10 zile pentru formarea Guvernului

Premierul desemnat a anunțat încă din prima zi de la nominalizare că intenționează să propună un cabinet format din specialiști, nu unul construit pe criterii politice.

În ultimele zile, lista miniștrilor pe care o pregătește Eugen Tomac pentru a o prezenta partidelor a mai suferit modificări, potrivit surselor Antena 3 CNN.

În guvernul Tomac sunt propuși miniștri tehnocrați, dar și miniștri care deși nu mai au sau nu au o apartenență politică sunt văzuți a fi apropiați de partide din fosta coaliție.

Lista de moment a Guvernului Tomac

Vicepremier - Radu Burnete

Ministerul de Externe - Luca Niculescu

Ministerul Apărării - Mihnea Motoc

Ministerul Educației - Sorin Costreie

Ministerul Dezvoltării - Vladimir Ionaş

Ministerul Finanțelor - Bogdan Glăvan / Bogdan Drăgoi / propunere BNR

Ministerul Transporturilor - Ionuț Laurențiu Mașala

Ministerul Energiei - Sorin Elisei

Ministerul Muncii - Diana Morar

Ministerul Agriculturii - Nicolae Istudor

Ministerul Culturii - Adrian Papahagi

Ministerul Justiției - posibil Cosmin Alexandru Soare-Filatov

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Carmen Moraru

Deocamdată, componența viitorului Cabinet nu a fost prezentată oficial. Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a explicat marți, la Antena 3 CNN, ce se întâmplă dacă lista de miniștri a premierului desemnat Eugen Tomac pică la vot în Parlament.

„Dacă pe unul nu îl vrea Parlamentul, guvernul va pica la vot și nu o să știm pe care nu l-au vrut. De aceea, acei oameni nu mai au ce căuta pe acea listă”, a spus fostul președinte al CCR.

Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile din momentul în care a fost desemnat de Nicușor Dan în funcția de premier să ceară votul de încredere Parlamentului. Are nevoie de 233 de voturi pentru ca Guvernul său să fie învestit.

Dacă la expirarea acestui termen, Tomac nu obține votul Parlamentului, se reia procesul de consultări la Palatul Cotroceni între președinte și reprezentanții partidelor parlamentare pentru nominalizarea altui premier. Dacă și cea de-a doua persoană desemnată de președintele României este respinsă de Parlament, atunci se poate ajunge la alegeri anticipate. Eugen Tomac a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru de Președintele Nicușor Dan la data de 4 iunie, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la data de 5 mai 2026.