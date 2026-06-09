Surse: Tomac a găsit propunerea pentru Fonduri Europene - secretar de stat adus de Boloș. Pentru ce ministere mai caută propuneri

Componența viitorului Cabinet nu a fost prezentată oficial. Foto: Hepta

Eugen Tomac a găsit persoana pe care o va nominaliza la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Carmen Moraru, secretar de stat în MIPE în acest moment, numită de fostul ministru Marcel Boloș, a acceptat propunerea premierului desemnat de a ocupa această funcție, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Există în continuare câteva ministere pentru care premierul desemnat nu a anunțat numele persoanelor pe care le va propune. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este unul dintre ele. Însă, potrivit surselor Antena 3 CNN, Carmen Moraru a acceptat să își asume această funcție, dacă Guvernul Tomac va primi votul de încredere al Parlamentului.

Cine este Carmen Moraru

Carmen Moraru este în prezent secretar de stat la MIPE. Ea a fost numită în funcție de fostul ministru Marcel Boloș (PNL).

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul MIPE, Carmen Moraru a lucrat aproape toată cariera ei în administrația publică.

Carmen Moraru este secretar de stat la MIPE din mai 2022. Anterior, ea a ocupat funcția de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării și Digitalizării. De asemenea, Carmen Moraru a fost și secretar de stat adjunct la Ministerul Energiei și a condus Direcția Monitorizare din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Transport de la Ministerul Transporturilor.

Aceasta are un doctorat în economie de la Academia de Studii Economice și a obținut o diplomă post universitară în Relații Internaționale și Europene de la Universitatea din Amsterdam, dar și o diplomă postuniversitară în administrație publică de la SNSPA.

Eugen Tomac își definitivează lista de miniștri

Eugen Tomac a declarat că va avea discuții și astăzi și joi pentru a finaliza lista cabinetului pe care îl va propune Parlamentului pentru Ministerul Sănătăţii, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Energiei.

„Cred că este un moment potrivit să reducem inclusiv numărul secretarilor de stat şi angajamentul nostru este de a numi, inclusiv pentru poziţiile de secretari de stat, profesionişti dispuşi ca, pentru o perioadă de timp probabil limitată, să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Guvernului României. Deci, am informat inclusiv conducerea PSD, PNL, USR despre această opţiune pe care o am”, a spus Eugen Tomac.

Premierul desemnat a avut marți o nouă rundă de discuții cu partidele parlamentare pentru a-i convinge să-i acorde votul de încredere.

„Eu nu văd o altă soluţie pentru a depăşi acest impas şi evident că, în egală măsură, înţeleg şi reţinerea şi exigenţele pe care le prezintă partidele în raport cu programul pe care îl propun.

Nu îmi doresc decât să venim în guvern pentru a gestiona cât mai eficient urgenţele pe care le are România în clipa de faţă şi abia să discutăm în zona legată. Sunt la dispoziţia tuturor partidelor în fiecare zi şi discut cu oameni politici din toate partidele tocmai pentru că eu sunt un om al dialogului, sunt deschis. Spre dialog ofer toate explicaţiile necesare, pentru că înţeleg perfect situaţia în care ne aflăm şi înţeleg şi sunt justificate explicaţiile suplimentare pe care le solicită fiecare lider politic.

Deci, prin urmare, rolul meu este să-i asigur pe toţi de bună mea credinţă şi de disponibilitatea de a oferi o soluţie echilibrată pentru România într-un moment extrem de complicat”, a declarat premierul desemnat.

Eugen Tomac a mai spus că în zilele următoare va discuta și cu președintele Nicușor Dan pentru a-i prezenta concluziile discuțiilor pe care le-a avut cu reprezentanții partidelor în aceste zile.

„Indiscutabil că în următoarele zile voi solicita o primire și domnului Președinte Nicușor Dan pentru a-i prezenta concluziile după discuțiile pe care le-am avut în ultimele zile. (...)Ne consultăm cu privire la opțiunile pe care le avem în lucru”, a spus Eugen Tomac.

Întrebat și dacă există posibilitatea să își depună mandatul, Tomac nu a exclus niciun scenariu.

Cum ar putea arăta Guvernul Tomac

Premierul desemnat a anunțat încă din prima zi de la nominalizare că intenționează să propună un cabinet format din specialiști, nu unul construit pe criterii politice.

În ultimele zile, lista miniștrilor pe care o pregătește Eugen Tomac pentru a o prezenta partidelor a mai suferit modificări, potrivit surselor Antena 3 CNN.

În guvernul Tomac sunt propuși miniștri tehnocrați, dar și miniștri care deși nu mai au sau nu au o apartenență politică sunt văzuți a fi apropiați de partide din fosta coaliție.

Lista de moment a Guvernului Tomac

Vicepremier - Radu Burnete

Ministerul de Externe - Luca Niculescu

Ministerul Apărării - Mihnea Motoc

Ministerul Educației - Sorin Costreie

Ministerul Dezvoltării - Vladimir Ionaş

Ministerul Finanțelor - Bogdan Glăvan / Bogdan Drăgoi / propunere BNR

Ministerul Transporturilor - Ionuț Laurențiu Mașala

Ministerul Energiei - Sorin Elisei

Ministerul Muncii - Diana Morar

Ministerul Agriculturii - Nicolae Istudor

Ministerul Culturii - Adrian Papahagi

Ministerul Justiției - posibil Cosmin Alexandru Soare-Filatov

Deocamdată, componența viitorului Cabinet nu a fost prezentată oficial. Surse din PNL și USR spun că șansele ca cele două formațiuni să voteze guvernului lui Tomac sunt „1%, ca să nu spunem 'exclus'". De asemenea, PSD a pus condiții pentru susținerea guvernului Tomac, în timp ce nici la UDMR Tomac nu a găsit o susținere concretă.