Care sunt cele nouă condiții puse de PSD lui Eugen Tomac. Pe listă este și scăderea TVA

2 minute de citit Publicat la 11:59 09 Iun 2026 Modificat la 12:00 09 Iun 2026

PSD i-a transmis premierului desemnat Eugen Tomac o listă cu nouă măsuri ca să-i voteze Guvernul. FOTO: Hepta

PSD i-a propus premierului desemnat Eugen Tomac o listă cu nouă măsuri ca să-i voteze Guvernul. Printre altele, social democrații îi cer să renunțe la orice măsuri de austeritate și să includă în programul de guvernare un pachet economic și social care prevede, printre altele, scăderea TVA la alimente și medicamente, indexarea pensiilor, creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Social-democrații condiționează susținerea de un set de propuneri care vizează combaterea inflației, stimularea investițiilor și reforma administrativă.

Propunerile PSD

1. Stop austerității de tip Bolojan! Fără creșteri de taxe și fără taxe noi pentru populație și pentru micii antreprenori.

2. Pachet anti-inflație pentru cetățenii cu venituri mici și medii:

a. Scăderea TVA la alimente și la medicamente

b. Coș anti-inflație pentru produsele de strictă necesitate: extinderea plafonării adaosurilor comerciale și la produse nealimentare de strictă necesitate.

c. Indexarea pensiilor de la 1 ianuarie

d. Implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026

e. Scăderea taxelor și stimulente la salariile mici și medii, pentru încurajarea muncii.

f. Eliminarea CASS de la mame, veterani și persoane cu dizabilități.

3. Condiționarea ajutoarelor sociale de capacitatea de a munci. Cine poate, dar nu muncește, nu primește!

4. Extinderea mecanismelor de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală.

5. Extinderea facilităților fiscale pentru profitul care este reinvestit în dezvoltare, producție, tehnologie și inovare.

6. Egalitate între stat și contribuabili. Dacă statul nu-și achită obligațiile către contribuabili plătește penalități sau datoriile statului se compensează cu cele ale contribuabililor. Statul plătește primul: achitarea facturilor către firmele care au muncit pentru stat.

7. Reforma administrativă reală. Servicii mai eficiente, nu doar tăieri! Stimularea comasării comunelor mici, concomitent cu simplificarea și garantarea menținerii serviciilor publice pentru cetățeni.

8. Interdicția cumulului pensiei cu salariul pentru speciali. Adoptarea legii.

9. Reluarea stimulării economice. Producem în România, Investim în România. Implementarea Programului PSD și completarea lui cu măsurile refuzate de premierul demis: garanții de stat pentru investiții, credite subvenționate pentru fermieri, contracte de energie pe termen lung pentru marii consumatori industriali, triplarea programului Rabla+

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că i-a cerut premierului desemnat al României, Eugen Tomac, să scadă TVA-ul la alimentele de bază și la medicamente. Liderul social-democrat a pus mai multe condiții pentru a „fi parte a acestui proiect”. „Dacă soluția e să continuăm sistemul falimentar Bolojan, atunci PSD nu poate fi parte a acestui proiect”, a spus Sorin Grindeanu.

„Nu știu dacă PSD votează sau nu acest Guvern. Vom decide la finalul săptămânii, condiționat de ce v-am spus”, a subliniat el.

Eugen Tomac a primit mandatul de a forma noul Guvern al României. Premierul desemnat a început, luni, negocierile cu reprezentanții PNL, PSD și USR. Negocierile continuă marți cu UDMR și neafiliați.