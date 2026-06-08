Eugen Tomac începe negocierile pentru o majoritate care să-i treacă guvernul „tehnic”. Merge la Bolojan, Fritz și Grindeanu

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Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni seria consultărilor cu partidele politice pentru a obține susținerea necesară învestirii guvernul său tehnocrat. Cu doar zece zile la dispoziție pentru a strânge majoritatea necesară în Parlament, următoarele zile se anunță decisive pentru viitorul Executiv.

Programul negocierilor de astăzi

Misiunea premierului desemnat este una dificilă, iar calendarul discuțiilor anunțat pentru ziua de luni este unul dens. Potrivit echipei sale de comunicare, Eugen Tomac se va deplasa la sediile formațiunilor politice pentru a negocia susținerea pentru guvernul pe care urmează să-l propună:

Ora 11:00: Întâlnire cu reprezentanții PNL.

Ora 14:00: Întâlnire cu reprezentanții USR.

Ora 17:00: Întâlnire cu reprezentanții PSD.

După fiecare rundă de consultări, premierul desemnat va susține declarații de presă, iar discuțiile vor continua și marți, după un program ce urmează să fie comunicat ulterior.

O cursă contra cronometru

Conform Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție un termen de 10 zile de la desemnare pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor.

Pentru ca noul Guvern să fie învestit, este nevoie de votul a 233 de parlamentari (jumătate plus unu din numărul total). În cazul în care acest prag nu este atins, guvernul va pica la votul de învestitură, fiind necesară o nouă desemnare, scenariu care ar adânci criza politică.

Misiunea lui Eugen Tomac se anunță însă complicată. Principalele partide parlamentare au transmis deja semnale diferite în privința susținerii viitorului Cabinet. PSD s-a declarat dispus să discute despre sprijinirea noului Executiv, însă a cerut mai întâi prezentarea programului de guvernare și a listei de miniștri.

În schimb, PNL și USR au transmis că nu susțin formule care ar aduce social-democrații la guvernare și și-au exprimat rezervele față de varianta unui guvern tehnocrat.

Cum ar putea arăta Guvernul Tomac

Premierul desemnat a anunțat că intenționează să propună un cabinet format din specialiști, nu unul construit pe criterii politice. „România este într-un moment care cere responsabilitate”, a transmis acesta după desemnare.

În ultimele zile, lista miniștrilor pe care o pregătește Eugen Tomac pentru a o prezenta partidelor a mai suferit modificări, potrivit surselor Antena 3 CNN. Existe unele ministere unde în continuare se caută posibili miniștri, precum Ministerul de Interne, în timp ce pentru unele ministere există mai multe variante din care premierul desemnat va alege. În guvernul Tomac sunt propuși miniștri tehnocrați, dar și miniștri care deși nu mai au sau nu au o apartenență politică sunt văzuți a fi apropiați de partide din fosta coaliție.

Lista de moment a Guvernului Tomac

Vicepremier - Radu Burnete

Ministerul de Externe - Luca Niculescu

Ministerul Apararii - Mihnea Motoc

Ministerul Educatiei - Sorin Costreie

Ministerul Sănătăţii - o femeie

Ministerul Dezvoltării - Vladimir Ionaş

Ministerul Finantelor - Bogdan Glăvan / Bogdan Drăgoi / propunere BNR

Ministerul Transporturilor - Ionuț Laurențiu Mașala

Ministerul Energiei - Sorin Elisei

Ministerul Muncii - Diana Morar

Ministerul Agriculturii - Nicolae Istudor

Ministerul Culturii - Adrian Papahagi

Ministerul Justiției - posibil Cosmin Alexandru Soare-Filatov

Deocamdată, componența viitorului Cabinet nu a fost prezentată oficial, iar negocierile care încep luni vor fi esențiale pentru șansele premierului desemnat de a obține sprijinul necesar în Parlament