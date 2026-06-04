Ce avere are premierul desemnat Eugen Tomac. Deține două locuințe, dar niciuna în România

Eugen Tomac are o avere considerabilă și momentan încasează un salariu de aproape 100.000 de euro pe an de la Parlamentul European FOTO: Hepta

Nicuşor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcţia de prim-ministru, printr-un anunț făcut joi, 4 iunie, la ora 18.00, după mai multe serii de consultări, punând astfel, cel puțin în teorie, capăt unei crize politice care durează deja de mai multe săptămâni. Eugen Tomac are o avere considerabilă și un salariu de aproape 100.000 de euro ca europarlamentar, la care va trebui să renunțe dacă trece de votul din Parlament.

Sunt câteva detalii foarte interesante, care atrag atenția, în declarația de avere a premierului desemnat Eugen Tomac.

Astfel, Eugen Tomac deţine două terenuri intravilane, unul în localitatea 23 August din judeţul Constanţa, cu suprafața de 1.300 metri pătrați, iar cel de-al doilea, în satul Bârnadu din Neamţ, în apropiere de Cheile Bicazului, care are o suprafață de 3.886 m2.

Eugen Tomac deține două locuințe, dar niciuna dintre ele nu se află în România.

Ambele locuințe sunt în Belgia. Are un apartament cumpărat în 2021 în Bruxelles, cu suprafața de 95 metri pătrați și o casă în Charleroi, cumpărată în 2023, de 353 metri pătrați.

Locuințele sunt deținute împreună cu soția lui, Diana Postică.

De asemenea, mai deține două autoturisme, un Audi Q5 şi o Dacia Sandero, şi aproximativ 130.000 de euro, reprezentând fie contribuţii la fonduri de investiţii sau depozite bancare, în mai multe conturi în bănci, precum şi criptomonede în valoare de aproximativ 25.000 de dolari.

Premierul desemnat are datorii de 50.000 de euro la două persoane fizice și credite la bănci de aproape 300.000 de euro.

Salariul de europarlamentar al lui Eugen Tomac este de 93.863 de euro pe an.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac s-a născut la Babele, în raionul Ismail din Basarabia istorică, astăzi parte a Ucrainei, și provine din comunitatea românească de acolo. Localitatea sa natală a aparținut României în perioadele 1918–1940 și 1941–1944, înainte de anexarea sovietică și includerea teritoriului în RSS Ucraineană.

A venit în România la 17 ani, prin programul de burse destinat românilor din afara granițelor. Ulterior, a predat istorie la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție prin care au trecut tineri etnici români din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Bulgaria.

În perioada președinției lui Traian Băsescu, a activat la Administrația Prezidențială și a ocupat funcții de secretar de stat în guvernele Boc și Ungureanu, având în responsabilitate relația cu românii de pretutindeni. În 2012 a fost numit consilier de stat la Cotroceni.

Membru inițial al PDL și apropiat al lui Băsescu, Tomac a candidat fără succes pentru un mandat de parlamentar al diasporei în 2008, dar a devenit deputat în 2012, reprezentând colegiul electoral care includea și Republica Moldova. Activitatea sa parlamentară s-a concentrat în principal pe proiecte dedicate comunităților românești din afara țării.

Reales în 2016, și-a încheiat mandatul înainte de termen după ce a fost ales europarlamentar în 2019 pe listele PMP, alături de Traian Băsescu. A condus PMP în mai multe rânduri, inclusiv în perioada disputei cu Cristian Diaconescu privind conducerea partidului. Din 2020, PMP nu a mai reușit să depășească pragul electoral pentru a intra în Parlamentul României.