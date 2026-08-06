Programul "Diaspora Investește Acasă", aprobat de Guvern. Ce sume pot primi românii care se întorc să investească în ţară

Programul "Diaspora Investește Acasă", aprobat de Guvern. Sursa foto: Getty Images

Ministrul interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, a anunţat, joi, că Guvernul a aprobat programul "Diaspora Investește Acasă", iar Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) primește mandatul de a gestiona granturile acordate prin acest program. "Ministerul Finanțelor pune astfel la dispoziție un buget de 100 de milioane de euro, destinat românilor din străinătate care vor să înființeze afaceri noi în România și să investească aici experiența, capitalul și competențele dobândite peste hotare", a transmis Nazare.

Românii din Diaspora care vor să deschidă o afacere în țară au de azi un sprijin financiar concret din partea statului, mai precizează Nazare.

Ce granturi pot primi românii care se întorc să investească în ţară

"Granturi care pot acoperi până la 60% din valoarea unui credit de investiții, în limita a 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

Credite pentru investiții cu valori între 5.000 și 500.000 de euro, destinate dezvoltării unor afaceri sustenabile.

Un mecanism care le oferă antreprenorilor șansa de a transforma experiența acumulată în străinătate în investiții și locuri de muncă în România.

Românii din Diaspora reprezintă una dintre cele mai valoroase resurse de dezvoltare ale țării. Mulți au acumulat experiență profesională, au învățat modele de business performante și au economisit capital pe care îl pot investi în România.

Prin acest program, îi sprijinim să facă pasul către antreprenoriat în România, reducând o parte din costurile unei investiții și facilitând accesul la finanțare. Iar impactul este unul care depășește beneficiarii direcți: înseamnă afaceri noi, locuri de muncă, investiții în comunitățile locale și o economie mai puternică.

Ne dorim ca tot mai mulți români să aleagă să investească acasă, iar statul să fie un partener de încredere în acest proces.

Prin mandatul primit astăzi, BID - banca națională de dezvoltare a României - va administra granturile în mod transparent și eficient, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor și cu băncile comerciale implicate în program.

Acesta este unul dintre exemplele care concretizează rolul pentru care a fost creată Banca de Investiții și Dezvoltare: să transforme politicile publice în instrumente financiare care sprijină investițiile și dezvoltarea economiei", a adăugat Nazare.