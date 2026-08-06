Cum s-a apărat Bolojan când a fost întrebat dacă se va scuza "pentru dezastrul în care a adus ţara". Mesaj şi pentru viitorul Guvern

Cum s-a apărat Bolojan când a fost întrebat dacă se va scuza "pentru dezastrul în care a adus ţara". Foto: Inquam Photos/George Călin

Premierul interimar Ilie Bolojan a susţinut, joi, în cadul unei conferinţe de presă, după ce a fost întrebat dacă şi când va prezenta scuze "pentru dezastrul în care a adus ţara", că Guvernul pe care îl conduce "a făcut ceea ce trebuie pentru a salva situaţia economică dificilă în care se găsea România şi am conştiinţa că am procedat corect faţă de ţara noastră".

Apoi, Bolojan i-a mulţumit jurnalistei "pentru citirea" întrebării.

Confruntat pe subiectul crizelor pe care le traversează România, prim-ministrul interimar a afirmat că "acest guvern a făcut ceea ce trebuie, ceea ce a fost necesar". De asemenea, el a avut un mesaj şi pentru viitorul Executiv, căruia i-a transmis că "va trebui să urmărească încadrarea în indicatorii pe ţara care ţara asta şi i-a asumat şi va trebui să închidă toate aspectele care ţin de PNRR".

"Ştiţi în ce situaţie a ajuns ţara noastră la jumătatea anului trecut. Acest guvern, prin analiza execuţiei bugetare pe care o avem pe primele şase luni, care confirmă că ne-am respectat toate angajamentele de reducere a deficitului, de încadrare în toate ţintele pe care le-am negociat cu investitorii, cu Comisia Europeană, cu agenţiile de rating, dovedeşte că a făcut ceea ce a fost necesar, că a făcut ceea ce trebuie pentru a salva situaţia economică dificilă în care se găsea România şi am conştiinţa că am procedat corect faţă de ţara noastră", a afirmat Bolojan.

Premierul a avertizat că există pericolul "să ne întoarcem de unde am plecat".

"Dacă vrem să ieşim de-adevăratelea şi să nu ne mai întoarce în fundăturile în care am ajuns în vara anului 2025, înseamnă că indiferent ce guvern va veni el va trebui să urmărească încadrarea în indicatorii pe ţara asta şi i-a asumat, va trebui să închidă toate aspectele care ţin de PNRR, pentru a atrage banii europeni.

Va trebui să fie un guvern care are în vedere în continuare reducerea deficitelor pentru că, dacă nu ne vom controla datoria şi nu reducem deficitele, tot ceea ce promitem în continuare fără acoperire nu poate fi asigurat de economia ţării noastre şi ar fi păcat de eforturile pe care le-au făcut cetăţenii acestei ţări, companiile, în această perioadă de un an de zile.

Deficitul se duce către ţinta asumată de 6% şi, dacă nu vom urma aceste lucruri, riscul de complicaţii economice şi de întoarcere din nou de unde am plecat este foarte mare. Prin urmare, acest guvern a făcut ceea ce trebuie, ceea ce a fost necesar şi cu asta v-am răspuns la întrebare", a mai declarat Bolojan.