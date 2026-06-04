Cine este Eugen Tomac, primul etnic român născut în Basarabia desemnat prim-ministru al României

Eugen Tomac a fost desemnat să formeze o majoritate și un nou guvern. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, joi, pe Eugen Tomac să formeze un nou guvern, după mai multe săptămâni de criză politică în care nu a putut fi găsită nicio soluție de compromis între partidele din fosta coaliție, prăbușită după ce PSD a făcut alianță politică cu AUR pentru a-și dărâma propriul guvern. În prezent, Tomac este consilier prezidențial al lui Nicușor Dan.

Soluția propusă de președinte la criza politică vine după mai multe săptămâni de tatonări, consultări formale și informale cu partidele și după ce cele patru formațiuni care au alcătuit fosta coaliție nu au ajuns la niciun acord pentru un nou guvern.

După căderea guvernului Bolojan, liderii PNL și USR au spus de mai multe ori că nu vor să mai facă o nouă coaliție cu PSD și le-au cerut PSD-iștilor să vină cu soluția sau cu o nouă formulă de guvernare.

De cealaltă parte, PSD a anunțat că refuză să facă guvern cu partenerul său de la moțiune, AUR, în timp ce cei de la partidul lui George Simion au spus că sunt deschiși să intre la guvernare, dar cu propriile condiții.

Desemnarea lui Eugen Tomac vine, astfel, pe un fond de instabilitate politică tot mai accentuată și după ce niciunul dintre partidele parlamentare nu a reușit să vină cu o soluție pragmatică pentru o nouă coaliție majoritară.

Tomac va avea, deci, o sarcină dificilă în următoarele zile și săptămâni – el va trebui să încropească o nouă majoritate parlamentară pro-europeană, în condițiile în care între PSD, de-o parte, și PNL și USR de cealaltă, există o animozitate intensă.

Cine este Eugen Tomac

Tomac s-a născut la Babele, Ismail, în Basarabia istorică, parte a Ucrainei și face parte din comunitatea de români din țara vecină.

Locul în care s-a născut Tomac a făcut parte odinioară din Regatul României (1918-1940; 1941-1944), înainte de a fi anexat forțat de Uniunea Sovietică și transferat de regimul sovietic către RSS Ucraina.

A venit în România când avea 17 ani, cu ajutorul programului de burse pe care Guvernul României îl oferă etnicilor români din afara granițelor.

Ulterior, a fost profesor de istorie la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, organizație culturală care aparține de Ministerul Afacerilor Externe.

La acest institut au studiat tineri etnici români din Albania, Bulgaria, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Serbia, Turkmenistan sau Ucraina.

A fost apropiat de Cotroceni în perioada președinției lui Traian Băsescu și a lucrat chiar la Administrația Prezidențială, tot pe probleme legate de românii de pretutindeni. A fost secretar de stat în guvernele Boc și Ungureanu, pe același domeniu.

În 2012, a fost numit consilier de stat la Administrația Prezidențială. Tomac a fost inițial în PDL și a făcut parte din aripa pro-Băsescu din partid când formațiunea s-a scindat pe tema susținerii fostului președinte.

A candidat din partea PDL în 2008 pentru un post de parlamentar pentru diaspora, însă nu a reușit să obțină un mandat. A reușit să obțină un mandat de deputat în 2012, pe listele PDL, candidând din partea diasporei în colegiul electoral care include și Republica Moldova.

Ca parlamentar, s-a implicat mai ales pentru inițiative legate de românii din afara granițelor. În 2016 a fost reales, însă a demisionat înainte de încheierea mandatului, în 2019, când a obținut un loc în Parlamentul European la alegerile din acel an, candidând din partea PMP, alături de Traian Băsescu.

A fost președinte al PMP de mai multe ori de-a lungul timpul, inclusiv în timpul unei dispute în instanță cu Cristian Diaconescu pe tema conducerii partidului. Din 2020 partidul nu a mai reușit să treacă pragul electoral pentru a intra în Parlamentul României.

Averea lui Tomac

Conform declarației de avere din 2024, Tomac are două terenuri intravilane, în localitatea 23 August din judeţul Constanţa (1.300 metri pătrați), respectiv lângă Cheile Bicazului, în satul Bârnadu din Neamţ (3.886 metri pătrați).

Are două locuințe și în Belgia - un apartament cumpărat în Bruxelles (95 metri pătrați) în 2021 și o casă în Charleroi (353 metri pătrați), achiziţionată în 2023. Deține aceste imobile alături de soția sa, Diana Postică.

În declarația din 2024 a mai inclus două maşini, un Audi Q5 şi o Dacia Sandero, şi aproximativ 130.000 de euro, reprezentând fie contribuţii la fonduri de investiţii sau depozite bancare, în mai multe conturi în bănci, precum şi criptomonede în valoare de aproximativ 25.000 de dolari, dar și datorii de 50.000 de euro la două persoane fizice, respectiv credite la bănci de aproape 300.000 de euro.