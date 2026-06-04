Cine sunt tehnocraţii lui Tomac şi ce şanse au să fie acceptaţi de partide. PSD nu este de acord cu Bogdan Glăvan, propus la Finanţe

În 10 zile, Eugen Tomac trebuie să convingă partidele să-l voteze. Foto: Hepta

Premierul desemnat, Eugen Tomac, va începe întâlnirile cu PSD, PNL, UDMR şi USR, şi cu grupul minorităţilor naţionale, pentru a le prezenta lista de miniştri pe care îi propune şi programul de guvernare, care trebuie depus în Parlament, apoi, dacă va reuşi să adune majoritatea necesară pentru validare.

Potrivit informaţiilor obţinute de Antena3.ro, premierul desemnat are o listă cu numele specialiştilor pentru ministere, care este pregătită de mai bine de o săptămână şi care a fost discutată inclusiv cu liderii partidelor, în discuţiile purtate neoficial de aceştia cu Preşedintele Nicuşor Dan şi cu Eugen Tomac. Lista nu este completă, de exemplu nu are nume trecute pentru Ministerul Afacerilor Interne şi pentru Ministerul Transporturilor, urmând să fie identificate persoanele pentru ocuparea acestor portofolii.

De asemenea, cu o parte dintre persoanele la care s-au gândit Eugen Tomac şi Nicuşor Dan că sunt cele mai bune pentru domeniile respectivelor ministere încă nu s-au purtat toate discuţiile necesare, acesta fiind unul dintre motivele pentru care în jurul acestei liste de miniştri este păstrată discreţia.

Ce se ştie însă, până la această oră, arată în felul următor:

La MAE va fi nominalizat Luca Niculescu, care acum gestionează aderarea României la OCDE.

La Ministerul Apărării este propus Mihnea Motoc, care a mai ocupat această funcţie în Guvernul Cioloş.

La Educaţie este propus consilierul prezidenţial Sorin Costreie.

La Ministerul Dezvoltării este dorit arhitectul Şerban Ţigănaş.

Consilierul prezidenţial Radu Burnete, este preferat pentru funcţia de vicepremier.

La Ministerul Finanţelor, pe lista lui Eugen Tomac se află economistul Bogdan Glăvan.

La Ministerul Sănătăţii este propus cardiologul Ştefan Sebastian Busnatu.

La Ministerul Culturii este propus profesorul Adrian Papahagi.

Însă, este de aşteptat ca această listă să nu fie primită în totalitate cu entuziasm de către partide. La negocierile purtate de Eugen Tomac cu partidele, vor apărea cu siguranţă obiecţii ridicate de acestea faţă de unul sau altul dintre miniştrii propuşi, mai ales pe domeniile esenţiale şi care gestionează cele mai mari bugete din Guvern.

De exemplu, arhitectul Ţigănaş, care este dorit la Ministerul Dezvoltării, şi care este un reputat specialist în domeniul său, ar putea să nu fie acceptat de politicieni, în condiţiile în care ministerul respectiv este cel care decide cum se împart banii pentru investiţii în judeţe.

De altfel, au apărut deja informaţii din interiorul PSD despre respingerea numirii lui Bogdan Glăvan la ministerul Finanţelor. Economistul Bogdan Glăvan este cunoscut pentru apropierea sa de PNL, fiind, în trecut, consilierul lui Ludovic Orban în perioada în care acesta era preşedintele partidului. Totodată, Glăvan ar fi adeptul unui model economic liberal, pe care PSD-iştii nu îl găsesc pe gustul lor.

PSD l-ar dori la Finanţe pe Şerban Matei, care acum lucrează la BNR. Ar fi fost de acord şi cu păstraea lui Eugen Nazare la Finanţe, la fel cum şi Preşedintele Nicuşor Dan şi l-ar fi dorit pe acesta în funcţie, dar acest lucru nu a fost posibil din cauza opoziţiei PNL, şi din cauză că s-a decis ca guvernul cel nou să nu păstreze niciun ministru din actualul Executiv.

Însă, dacă PSD va reuşi să impună schimbări pe lista lui Tomac, acest lucru va îngreuna misiunea acestuia de a-i convinge pe Bolojan şi Fritz să susţină viitorul Guvern, în condiţiile în care ambele partide au anunţat, imediat după desemnarea făcută de Nicuşor Dan, că nu vor susţine un Cabinet care să aibă oameni impuşi de PSD, "direct sau indirect".

Guvernul Tomac are nevoie de 233 de voturi pentru a fi validat de Parlament. Deocamdată, singurul partid care s-a arătat dispus să îl voteze este PSD. Restul voturilor ar putea veni de la minorităţile naţionale, altele decât cea maghiară, şi de la grupurile PACE, SOS şi POT, însă fără alte voturi de la PNL sau USR, este puţin probabil să se poată ajunge la majoritatea de 233.