Cine e Șerban Țigănaș, arhitectul propus la Ministerul Dezvoltării: a proiectat aproape toate stadioanele noi din România

Arhitectul Șerban Țigănaș, propus în funcția de ministru al Dezvoltării. Foto: Inquam Photos/Șerban Țigănaș

Serban Țigănaș, ministrul propus să conducă Ministerul Dezvoltării, în cadrul guvernului condus de premierul Eugen Tomac, are un CV plin de realizări: el a proiectat toate stadioanele noi din România (în afara Național Arena din Bucuresti), dar și cele mai mari săli de sport BT Arena din Cluj și Sala Polivalentă din Brașov, care urmează să fie cea mai mare astfel de sală din România, conform datelor Antena 3 CNN.

Astfel, arhitectul Șerban Țigănaș, a realizat următoarele proiecte, până în prezent:

1850 de locuințe în 21 de oraşe

Clădiri de birouri

Construcții industriale

Clinici medicale

Judecătoriile din Beclean şi Târgu Neamţ

Sport: Cluj Arena, lon Oblemenco - Craiova, Pandurii - Tîrgu Jiu, Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, BT Arena - Cluj-Napoca, Sala Polivalentă Braşov, Stadionul Dâmbovița Arena din Târgovişte

Roxana

Potrivit informaţiilor obţinute de Antena3.ro, premierul desemnat are o listă cu numele specialiştilor pentru ministere, care este pregătită de mai bine de o săptămână şi care a fost discutată inclusiv cu liderii partidelor, în discuţiile purtate neoficial de aceştia cu Preşedintele Nicuşor Dan şi cu Eugen Tomac. Lista nu este completă, de exemplu nu are nume trecute pentru Ministerul Afacerilor Interne şi pentru Ministerul Transporturilor.

Astfel, la MAE va fi nominalizat Luca Niculescu, care acum gestionează aderarea României la OCDE.

La Ministerul Apărării este propus Mihnea Motoc, care a mai ocupat această funcţie în Guvernul Cioloş.

La Educaţie este propus consilierul prezidenţial Sorin Costreie.

La Ministerul Dezvoltării este dorit arhitectul Şerban Ţigănaş.

Consilierul prezidenţial Radu Burnete, este preferat pentru funcţia de vicepremier.

La Ministerul Finanţelor, pe lista lui Eugen Tomac se află economistul Bogdan Glăvan.

La Ministerul Sănătăţii este propus cardiologul Ştefan Sebastian Busnatu.

La Ministerul Culturii este propus profesorul Adrian Papahagi.

Președintele Nicușor Dan a anunţat, joi seara, că îl nominalizează pentru funcția de premier pe consilierul său Eugen Tomac, europarlamentar și președinte PMP. Nicuşor Dan a venit în faţa presei însoţit de Eugen Tomac.

Însă, este de aşteptat ca această listă să nu fie primită în totalitate cu entuziasm de către partide. La negocierile purtate de Eugen Tomac cu partidele, vor apărea cu siguranţă obiecţii ridicate de acestea faţă de unul sau altul dintre miniştrii propuşi, mai ales pe domeniile esenţiale şi care gestionează cele mai mari bugete din guvern.