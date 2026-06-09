Surse: Tomac speră ca Nicușor Dan să convingă USR să voteze guvernul. „1% șanse”. Care e miza pe termen lung: „Au ajuns la intersecție”

Premierul desemnat Eugen Tomac are o misiune grea pentru a găsi susținere în Parlament. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Premierul desemnat Eugen Tomac le-a transmis liderilor UDMR, la întâlnirea de marți, că este „optimist” că președintele Nicușor Dan îi va convinge pe cei din USR să voteze Guvernul, potrivit surselor Antena 3 CNN. De asemenea, Tomac a reluat afirmația că Președintele va propune imediat un nou premier independent cu același Cabinet, dacă acesta nu va obține votul de învestitură. Același lucru l-a transmis Tomac și la discuțiile de luni cu PNL și USR.

Premierul desemnat Eugen Tomac încearcă, în continuare, să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului. Marți, acesta poartă discuții cu Minoritățile și grupurile PACE și POT. Anterior, premierul desemnat a avut negocieri cu UDMR.

Până în acest moment, atât PNL cât și USR i-au dat de înțeles premierului desemnat că nu îi vor vota guvernul. Ambele partide au programate ședințe în aceste zile pentru a lua o decizie în forurile statutare.

Surse din PNL și USR spun că șansele ca cele două formațiuni să voteze guvernului lui Tomac sunt „1%, ca să nu spunem 'exclus'". De asemenea, PSD a pus condiții pentru susținerea guvernului Tomac, în timp ce nici la UDMR Tomac nu a găsit o susținere concretă. „Ce pot promite acum e că nu vom vota împotrivă”, a declarat liderul UDMR Kelemen Hunor. Acesta a enumerat ulterior o serie de probleme pe care le vede pentru susținerea Executivului propus de Tomac.

Surse politice participante la discuții au declarat pentru Antena 3 CNN că Eugen Tomac le-a transmis celor din UDMR că este „optimist” că președintele Nicușor Dan va convinge USR să-i voteze Guvernul. Liderii USR au avut, luni seara, o lungă discuție despre susținerea Guvernului. Surse din conducerea partidului spun că concluzia e aceeași: „Noi nu o să votăm. Ăsta e cabinet PSD vopsit”.

Un alt lider din conducerea USR a declarat că „USR votează doar dacă primește miniștri”. Însă, în acest moment nu s-a pus problema ca în Guvernul Tomac să fie propuși miniștri din partidele politice.

USR va face însă o consultare în filiale, iar la final de săptămână va avea un Comitet Politic formal pentru o decizie. De asemenea, PNL va decide oficial joi dacă votează sau nu Guvernul Tomac.

Fără susținerea PNL și USR, Guvernul Tomac are șanse mici să treacă de votul de învestitură. Dacă Guvernul Tomac cade la votul în Parlament, sau dacă își depune mandatul premierul desemnat, toate informațiile arată că președintele Nicușor Dan este pregătit să propună rapid un nou nume din afara partidelor politice. Este vehiculat numele consilierului prezidențial Radu Burente. Acesta are o relație bună și cu președintele PNL Ilie Bolojan, iar surse liberale au declarat că ar avea o șansă mai mare să convingă partidul să îi dea votul.

Miza jocului politic de la Palatul Cotroceni ține și de direcția viitoare pe care va merge USR, spune unul dintre liderii care au participat în aceste zile la negocierile cu Tomac. Nicușor Dan ar vrea ca USR să renunțe la a fi stâns legat de deciziile lui Ilie Bolojan și de a colabora mai bine cu Președintele. „Au ajuns la intersecție”, a declarat sursa citată.