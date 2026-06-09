Kelemen Hunor, după discuțiile cu Tomac: "Nu suntem masochiști politici"

Liderul UDMR a afirmat că este aproape imposibil ca formațiunea să susțină un guvern imediat după ce a fost înlăturată de la guvernare. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, că formațiunea nu poate promite susținerea unui viitor guvern și a criticat ideea unui executiv tehnocrat, precizând că deciziile vor depinde strict de conținutul programului de guvernare și de existența unei majorități parlamentare.

“Nu votăm împotriva unui guvern, nu putem promite că vom vota pentru un guvern.

Nu am avut impresia că domnul Tomac e extrem de ambițios în ceea ce privește programul de guvernare.

Nu am simțit că dorește lucruri extravagante sau noi, dar fără o majoritate e improbabil să poți să duci lucrurile la bun sfârșit. Când programul de guvernare va fi gata, vom mai avea o discuție cu domnul Tomac. Trebuie să luăm o decizie în funcție de conținutul programului de guvernare”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a afirmat că este aproape imposibil ca formațiunea să susțină un guvern imediat după ce a fost înlăturată de la guvernare prin moțiune de cenzură:

“E aproape imposibil să votăm un guvern după ce am fost dați afară dintr-un guvern prin moțiune de cenzură. A doua zi să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu se leagă în niciun fel. Nu suntem masochiști politici. Deocamdată nu avem argumente suficiente pentru un guvern din care nu facem parte, după ce am fost dați afară sau am fost cenzurați prin moțiunea de cenzură votată de PSD și AUR.

Un om politic să conducă un guvern tehnocrat — un om politic ar trebui să conducă un guvern politic, cu oameni politici, cu responsabilitate asumată din partea partidelor, fiindcă altfel nu se poate guverna.

Dacă tu vii cu un guvern tehnocrat înseamnă că nu ai încredere în partide și în oameni politici și vrei să folosești Parlamentul pentru a justifica învestirea unui guvern care nu are legătură directă cu partidele politice”.