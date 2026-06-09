Ce se întâmplă cu miniștri propuși de Tomac dacă lista pică la vot. Zegrean: „Acei oameni nu mai au ce căuta acolo”

Premierul desemnat al României, Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos /Mălina Norocea

Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a explicat marți, la Antena 3 CNN, ce se întâmplă dacă lista de miniștri a premierului desemnat Eugen Tomac pică la vot în Parlament: „Dacă pe unul nu îl vrea Parlamentul, guvernul va pica la vot și nu o să știm pe care nu l-au vrut. De aceea, acei oameni nu mai au ce căuta pe acea listă”.

„Dacă se duce în Parlament și pică (n.r. - lista de miniștri), nu mai poate să-i pună, pentru că regula din Constituție este că un candidat trage lista. Dacă pe unul (n.r. - un ministru) nu îl vrea Parlamentul, guvernul va pica la vot și nu o să știm pe care nu l-au vrut. De aceea, acei oameni nu mai au ce căuta pe acea listă.

Nu e posibil (n.r. - să fie repropuși) pentru că au căzut o dată. Dacă președintele insistă cu aceeași echipă și pică și a doua oară, va fi învinuit că a vrut să forțeze alegeri anticipate”, a explicat Augustin Zegrean.

Eugen Tomac a primit mandatul de a forma noul Guvern al României și a început, luni, negocierile complicate pentru a obține majoritatea parlamentară. Premierul desemnat s-a întâlnit marți cu UDMR și neafiliații, după ce, luni, s-a întâlnit cu reprezentanții PNL, PSD și USR.

Cu termen limită de 10 zile și 233 de voturi necesare pentru învestire, noul premier propune un cabinet de specialiști.

Tomac a reiterat afirmația că Președintele va propune imediat un nou premier independent cu același Cabinet, dacă acesta nu va obține votul de învestitură.

Într-un interviu-eveniment exclusiv pentru Antena 3 CNN, Eugen Tomac a dezvăluit miniștri care vor fi în noul guvern, dacă trece la vot.