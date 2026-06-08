Eugen Tomac dezvăluie cine vor fi miniștrii săi: Vor fi 3 vicepremieri. Dan Neculăescu a acceptat propunerea pentru Ministerul Apărării

Premierul desemnat al României, Eugen Tomac. Foto: Robert Chirileanu / Antena 3 CNN

Premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit luni, în exclusivitate la Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea, despre guvernul pe care îl propune. Cabinetul va avea trei vicepremieri: pentru Educație, Economie și Digitalizare. Tomac a dezvăluit și câteva dintre persoanele care vor ocupa funcții de miniștri, printre care și Dan Neculăescu la Ministerul Apărării.

„Vreau trei vicepremieri: ministrul Educației, unul pentru zona economică, plus un vicepremier pentru digitalizare. Eu cred că un ministru al Apărării foarte bun, împreună cu președintele, pot gestiona foarte eficient problemele ce țin de securitate.

Mă bucur foarte mult că actualul ambasador la NATO, Dan Neculăescu, a acceptat invitația mea de a face parte din viitorul Guvern. Este un om care are toată experiența necesară, un diplomat de excepție și înțelege perfect situația de securitate în care se află România”, a spus Eugen Tomac.

Pentru un vicepremier pentru zona economică, Tomac subliniază că nu a luat încă o decizie.

„Pentru a-mi forma o echipă solidă și eficientă, am avut în ultimele trei zile, cred, zeci de întâlniri cu foarte mulți specialiști, pentru că sunt două chestiuni. Trebuie să înțelegi foarte bine sistemul și să ai autoritatea pentru a inspira mobilizarea. În momentul de față sunt în discuții.

Nu am luat o decizie, pentru că sunt mai multe propuneri și urmează să am aceste discuții”, a adăugat el.

Pe zona ministerelor pentru Digitalizare, Sănătate, Finanțe și Mediu, Tomac spune că a reușit să se întâlnească cu multă lume în ultimele 48 de ore.

„La Digitalizare am identificat mai mulți profesioniști cu care urmează să am întâlniri mâine și, evident, voi stabili care este persoana pe care vreau să o cooptez în echipă.

Este foarte importantă apărarea, diplomația și mă bucur că omul care a reușit să avanseze dosarul nostru de aderare la OCDE, Luca Niculescu, a acceptat să vină în noul Guvern.

Am reușit, în ultimele 48 de ore, să spun așa, pe lângă consultările cu partidele, să mă întâlnesc cu multă altă lume.

Pentru Sănătate avem mai multe opțiuni, urmează ca mâine să stabilesc. Și pentru Finanțe sunt mai multe propuneri pe care le voi analiza.

La Mediu am identificat un profesionist care este de 10 ani în domeniu, Teodor Dulceață, și mă bucur că are o reputație foarte bună și a acceptat invitația mea.

Trebuie să avem curaj să discutăm despre reforma administrației. Mă bucur enorm că Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipa pe care o voi prezenta Parlamentului, la Ministerul Dezvoltării. Este un om foarte bine pregătit”, a spus premierul desemnat.

Despre secretarii de stat, el a subliniat că intenția sa este „de a mai renunța la secretari de stat și de a aduce profesioniști dispuși să muncească alături de noi în următoarea perioadă”.

„Am înțeles exigențele și, pentru a face lucrurile funcționale și a avea susținere în Parlament pe obiectivele majore de țară pe care le avem deja, sigur că un guvern tehnic trebuie să funcționeze cu un aparat format din specialiști. Atât timp cât avem această situație de blocaj nefericită, am informat liderii politici că aceasta este intenția noastră: de a mai renunța la secretari de stat și de a aduce profesioniști dispuși să muncească alături de noi în următoarea perioadă.

Există oameni și m-am bucurat enorm că am întâlnit foarte mulți oameni care lucrează în companii foarte mari, cu venituri foarte mari în comparație cu ceea ce poate oferi statul, iar mulți dintre ei sunt dispuși să o facă, cu riscul de a folosi un cuvânt mult prea mare, chiar din patriotism”, a subliniat el.