Eugen Tomac, în lacrimi: Priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea

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„Nu este pentru mine un moment de triumf această situație pe care mi-am asumat-o, am acceptat această onoare pentru că înțeleg perfect motivele pentru care partidele încearcă să pună între ele bariere foarte mari. Am încercat azi să le explic tuturor că soluția pentru a ieși din acest blocaj este să avem un guvern funcțional, iar eu intenționat am spus că e un guvern tehnic, nu cu ambiții politice, tocmai pentru că avem câteva urgențe. Sunt legitime condițiile partidelor, am toată bunacredință și disponibilitate de dialog în continuare cu toate partidele politice, pro-occidentale din Parlament.”

Despre discuția cu Ilie Bolojan:

„Mie îmi plac dialogurile directe. Nu fug. A fost un dalog civilizat, suntem oameni care ne știm, majoritatea conducerii PNL o cunosc de foarte mult timp. Sigur că PNL are această abordare tocmai pentru că moțiunea a afectat direct partidul. Poziția lor până la un punct o pot înțelege. Nu e rolul meu să explic ce trebuie să facă un partid sau altul. Solicitarea mea a fost de a înțelege contextul și a-l pune deasupra acestor jocuri politice.

Sper să primeze responsabilitatea și PNL să ne acorde încrederea. La USR discuția a fost chiar destul de serioasă și consistentă. Îi știu foarte bine. Lor le sunt recunoscător pentru că am avut o alianță care mi-a oferit posibilitatea să îmi continui activitatea în PE și îmi doresc să ne susțină.

Niciun partid nu a fost pozitiv. Fiecare a fost destul de aplicat pe linia pe care o consideră îndreptățit să o abordeze. Fiecare partid a încercat să justifice poziția pe care o are în raport cu situația politică în care ne aflăm. Le înțeleg nemulțumirile, dar pentru a avansa avem nevoie de acțiune”