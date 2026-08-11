Dragoș Pîslaru anunță schimbări majore în Legea salarizării, înainte de întâlnirea de la Cotroceni. Ce le-a oferit sindicatelor

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a spus marți că Legea salarizării „intră pe ultima sută de metri”. Mesajul vine după ce s-au găsit mai multe soluții pentru domeniile cele mai problematice, sănătate și educație. Pîslaru a subliniat că adoptarea depinde, acum, de responsabilitatea partidelor politice. El a afirmat, înaintea consultărilor de la Cotroceni, că plata cu ora pentru profesori aproape se va dubla.

„În acest moment avem o versiune avansată pe domeniul sănătății, unde așteptăm și sperăm să găsim o înțelegere care să fie bună pentru sector. Deja din calculele pe care le-am făcut, lucrurile arată mult mai bine decât în versiunea de pe 17 iulie. Deci vestea bună pentru pentru familia ocupațională din sănătate este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri este acum peste trei pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări”, a spus Pîslaru, la Digi24.

Privind educația, el a spus că, în urma discuțiilor cu partidele, s-au găsit mai multe soluții, iar „unele deja au fost aliniate cumva și sunt propuse pentru a fi incluse”.

„Dar cea mai importantă discuție are loc chiar în dimineața aceasta, cu sindicatele din Educație, pentru că vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială care să se ducă către cerințele familiei de educație, către profesori preuniversitari și universitari”, a adăugat el.

Pîslaru a explicat că este vorba despre măsuri pe care sectorul le așteaptă de trei ani.

„Sectorul educației a avut o grevă în 2023 și s-a promis printr-o ordonanță de urgență că salariul profesorului debutant din învățământul preuniversitar va fi salariul mediu brut pe economie. Evident, în construcția noastră și cu bugetul pe care l-am avut, nu am putut pune pe masă o astfel de alocare pentru că costa prea mult și pentru 2027 nu am avut aceste resurse și atunci practic ce încercăm să facem este să vedem dacă, în mod special pentru sectorul de educație, având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să oferim această creștere începând cu 2028.

Și atunci, practic, să venim întâmpinarea unor lucruri pe care sectorul le cere și le așteaptă de peste 3 ani de zile, ceea ce ar debloca, din punctul nostru de vedere, acest ultim obstacol legat de Legea salarizării”, a subliniat el.

În plus, plata pe oră ar putea fi dublată.

„Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape. A fost o propunere a Ministerului Educației, pe care am discutat-o deja cu partidele. Acest lucru este un lucru clar. Mai găsim și indemnizația de dirigenție diferențiată, care se duce între 10 și 20 la sută. Sunt niște modificări care merg pe această idee, că am ascultat care sunt problemele și am înțeles să le rezolvăm una câte una.

Atenție, ca să nu pară cumva că ne lăudăm cu ceva. Este, de fapt, o remediere a situației pe care au reclamat-o și cei din sector. Deci este practic un lucru absolut firesc, pentru ca plata cu ora să rămână atractivă și acele posturi care nu sunt disponibile să poată să fie ocupate prin plata cu ora”, a explicat Pîslaru.

În urma întâlnirilor cu sindicatele din Sănătate, Pîslaru a spus că discuțiile au fost „fructuoase”.

„Nu aș vrea să vorbesc în numele sindicatelor. Eu aș vrea să apreciez că sindicatele din Sănătate, mai ales federația care la un moment dat n-a vrut să mai participe la întâlniri, s-a întors și am avut niște discuții fructuoase, din punctul meu de vedere. Cred că în domeniul de Sănătate suntem aproape de a avea un acord”, a afirmat el.

Pîslaru a subliniat că adoptarea Legii salarizării „depinde de responsabilitatea liderilor politici”. În plus, el a spus că discuțiile cu formațiunile politice au fost deschise și cu mai puține tensiuni decât au părut în spațiul public, inclusiv cu PSD.

„Apreciez faptul că reprezentanții partidelor, întâlnirile de la Cotroceni, au avut o atitudine proactivă, deci nu au fost contre sau lucruri care să creeze tensiune, din contră, au fost niște pași pe care ar trebui să-i urmăm. Am spus că nu se poate obține un acord politic fără a discuta de această acceptabilitate socială, mai ales în cele două familii ocupaționale, educație și sănătate.

Și acum suntem pregătiți pentru întâlnirea de după-amiază cu liderii partidelor, pe care, evident, îi rog să analizeze progresul pe care l-am făcut și, bineînțeles, să se gândească că nu e vorba doar de cei 770 de milioane de euro pe PNRR, ci faptul că în acest moment, am această convingere și este chiar obiectivă, că legea chiar face bine și asta înseamnă că peste două treimi din cei peste 1.200.000 de angajați din sectorul public ar beneficia de creșteri și am corecta o serie întreagă de inechități structurale, mai ales în sectoarele acestea unde ne-am acordat atenția mai mare, educație și sănătate”, a adăugat el.

El a afirmat că „nu ai cum să crești cheltuielile bugetare în condițiile dificile pe care le avem”.

„Nu avem cum să creștem în 2027 peste 12,1, aici trebuie să-i respectăm și pe cei care contribuie. Nu ai cum să crești cheltuielile bugetare în condițiile dificile pe care le avem. Ce v-am spus legat de sectorul de educație presupune o eșalonare astfel încât în 2028 să se activeze această grilă cerută de sector”, a conchis ministrul interimar.

Ministrul a subliniat și faptul că erate și modificări punctuale făcute în urma consultărilor și observaților primite, „dar cu siguranță modificările cele mai importante sunt la sănătate și mai ales la educație, unde discutăm de o grilă nouă complet”.

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au fost convocați marți, începând cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni pentru o discuție finală cu președintele Nicușor Dan cu privire la proiectul Legii salarizării unitare. Potrivit surselor Antena 3 CNN, șeful statului va insista ca actul normativ să fie dezbătut și adoptat de Parlament pentru a nu rata termenul limită de 31 august din PNRR.