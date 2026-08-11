Bashar al-Assad a fost condamnat la moarte, în lipsă. Fostul președinte sirian a fugit în Rusia din 2024 și trăiește o viață de lux

<1 minut de citit Publicat la 12:03 11 Aug 2026 Modificat la 12:18 11 Aug 2026

Bashar al-Assad a fost condamnat la moarte. FOTO: Profimedia Images

Un tribunal sirian i-a condamnat marți la moarte, în lipsă, pe fostul președinte Bashar al-Assad și pe fratele său mai mic, Maher al-Assad, scrie AP. Cei doi au fost găsiți vinovați de crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului sirian, care a durat 14 ani și a provocat moartea a aproximativ 500.000 de persoane.

În același dosar a fost condamnat la moarte și Atef Najib, văr din partea mamei al fostului președinte. Acesta a condus represiunea din provincia Daraa, din sudul Siriei, care a declanșat revolta împotriva regimului și, ulterior, războiul civil.

În timpul procesului, desfășurat sub măsuri stricte de securitate, Najib a stat într-o cușcă metalică, îmbrăcat în uniformă de deținut, în timp ce judecătorul a citit sentința.

Bashar al-Assad și fratele său, Maher, au fugit în Rusia după ce forțele insurgente au intrat în Damasc, în decembrie 2024.

Atef Najib a fost reținut ulterior și a devenit unul dintre cei mai importanți foști oficiali sirieni judecați după înlăturarea regimului Assad.

Najib este fost general de brigadă al armatei siriene și a condus filiala serviciului de Securitate Politică din provincia Daraa în 2011, în timpul regimului lui Bashar al-Assad.