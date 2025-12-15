Viața de lux în care trăiește familia Assad în Rusia. Bashar suferă că Putin nu-l cheamă la cină, așa că s-a reapucat de oftalmologie

În exilul poleit în Moscova, Bashar Al-Assad ar încerca, potrivit relatărilor, să revină la pregătirea sa medicală. FOTO: Getty Images

În 2011, mai mulți adolescenți au scris cu graffiti un avertisment pe un zid din curtea școlii lor: „E rândul tău, doctore.” Graffiti-ul era o amenințare mascată că președintele Siriei, Bashar al-Assad, oftalmolog format la Londra, va fi următorul din șirul dictatorilor arabi răsturnați de valul Primăverii Arabe, scrie The Guardian. De atunci au trecut 14 ani, timp în care 620.000 de oameni au fost uciși și aproape 14 milioane au fost strămutați, dar, în cele din urmă, i-a venit rândul „doctorului”: Assad a fost înlăturat și a fugit la Moscova în toiul nopții.

În exilul poleit în Moscova, Assad ar încerca, potrivit relatărilor, să revină la pregătirea sa medicală. El participă acum iar la cursuri de oftalmologie, susține o sursă bine informată. „Studiază rusa și își reîmprospătează cunoștințele de oftalmologie”, a spus un prieten al familiei Assad care a păstrat legătura cu ei. „Este pasiunea lui, evident că nu are nevoie de bani. Chiar și înainte să înceapă războiul din Siria, obișnuia să practice regulat oftalmologia la Damasc”, a continuat acesta, sugerând că elita bogată din Moscova ar putea fi publicul său-țintă.

Familia Assad duce o viață izolată, liniștită și luxoasă între Moscova și Emiratele Arabe Unite

Un prieten al familiei, surse din Rusia și Siria, precum și date scurse în presă au povestit despre viața acestei familii care a condus cândva Siria cu o mână de fier. Potrivit a două surse familiarizate cu situația, familia ar locui cel mai probabil în Rubliovka, o comunitate de lux a elitei moscovite. Se crede că acolo locuiește și fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, care a fugit din Kiev în 2014.

Familia Asad nu duc lipsă de bani. După ce sancțiunile occidentale impuse în 2011 le-au blocat accesul la finanțele globale, familia și-a dus o bună parte din avere la Moscova, unde autoritățile de reglementare occidentale nu o puteau atinge.

În ciuda confortului, familia este acum ruptă de cercurile de elită siriene și rusești de care se bucurase cândva. Fuga lui Bashar din ultimul moment a lăsat impresia că și-a abandonat apropiații. „Duce o viață foarte liniștită”, a spus prietenul familiei. „Are foarte puține contacte cu lumea de afară. Ține legătura doar cu câțiva oameni care erau la palatul lui, precum Mansour Azzam [fost ministru sirian pentru afacerile președinției] și Yassar Ibrahim [principalul apropiat economic al lui Assad].”

„Irelevant” pentru Putin

O sursă apropiată de Kremlin a spus că Assad este, în mare măsură, „irelevant” și pentru Putin, și pentru elita politică a Rusiei. „Putin are puțină răbdare cu liderii care își pierd controlul asupra puterii, iar Assad nu mai este văzut ca o figură influentă sau măcar ca un invitat interesant de chemat la cină”, a spus sursa.

Assad a fugit împreună cu fiii săi din Damasc în primele ore ale zilei de 8 decembrie 2024, în timp ce rebelii sirieni se apropiau de capitală din nord și din sud. Ei au fost întâmpinați de o escortă militară rusă și duși la baza aeriană rusă Khmeimim, de unde au fost scoși din țară cu avionul.

Assad nu și-a avertizat aliații cu privire la prăbușirea iminentă și i-a lăsat să se descurce singuri.

Avocatul unchiului lui Bashar, Rifaat al-Assad, își amintește cum clienții săi l-au sunat panicați, neștiind cum să iasă din Siria după fuga lui Bashar. „Când au ajuns la Khmeimim, le-au spus soldaților ruși că sunt din familia Assad, dar ei nu vorbeau engleză sau arabă. Așa că opt dintre ei au trebuit să doarmă în mașini, în fața bazei”, a spus Elie Hatem, avocatul lui Rifaat. Abia după intervenția unui înalt oficial rus familia a reușit să fugă în Oman.

Asma, tratată la Moscova, după o terapie experimentală

Familia s-a reunit la Moscova pentru a o sprijini pe Asma, fosta primă doamnă a Siriei, născută în Marea Britanie, care suferea de ani de zile de leucemie și a cărei stare devenise critică. Ea primise tratament la Moscova înainte de căderea regimului Assad.

Potrivit unei surse familiarizate cu detaliile legate de sănătatea Asmei, fosta primă doamnă s-a recuperat după o terapie experimentală, sub supravegherea serviciilor de securitate ruse.

Odată ce starea Asmei s-a stabilizat, fostul dictator ar fi dornic să-și prezinte propria versiune a poveștii. El ar avea programate interviuri cu RT și cu un podcaster american de dreapta foarte popular, dar așteaptă aprobarea autorităților ruse pentru a apărea în media.

Se pare însă că Rusia i-a blocat orice apariție publică. Într-un rar interviu din noiembrie acordat presei irakiene despre viața lui Assad la Moscova, ambasadorul Rusiei în Irak, Elbrus Kutrașev, a confirmat că dictatorului înlăturat i se interzice orice activitate publică. „Assad poate trăi aici, dar nu se poate angaja în activități politice… Nu are dreptul să se implice în nicio activitate mediatică sau politică. Ați auzit ceva de la el? Nu ați auzit, pentru că nu i se permite, dar este în siguranță și în viață”, a spus Kutrașev.

Viața copiilor lui Assad, în schimb, pare să continue neschimbată, pe măsură ce se adaptează la noul statut de membri ai elitei moscovite.

Prietenul familiei, care s-a întâlnit cu unii dintre copii în urmă cu câteva luni, a spus: „Cred că încă sunt în șoc. Se obișnuiesc treptat cu viața fără să mai fie «prima familie».”

Singura ocazie în care familia Assad, fără Bashar, a fost văzută împreună în public

Singura ocazie în care familia Assad, fără Bashar, a fost văzută împreună în public de la sfârșitul regimului a fost la absolvirea fiicei sale, Zein al-Assad, pe 30 iunie, când a primit o diplomă în relații internaționale de la MGIMO, universitatea de elită din Moscova la care studiază o mare parte din clasa conducătoare a Rusiei.

O fotografie de pe site-ul oficial al MGIMO o arată pe Zein, în vârstă de 22 de ani, alături de alți absolvenți. Într-un alt videoclip de la eveniment, membri ai familiei Assad, inclusiv Asma și cei doi fii ai ei, Hafez (24 de ani) și Karim (21 de ani), pot fi văzuți în sală.

Doi colegi de-ai lui Zein, care au participat la ceremonie, au confirmat că au fost prezenți membri ai familiei Assad, dar că au fost discreți. „Familia nu a stat mult și nu a făcut poze cu Zein pe scenă, așa cum au făcut alte familii”, a spus unul dintre foștii colegi.

Hafez, pregătit cândva drept posibil succesor al lui Bashar, s-a retras în mare parte din spațiul public după ce a postat, în februarie, un videoclip pe Telegram în care și-a prezentat propria versiune a fugii familiei din Damasc, negând că și-ar fi abandonat aliații și susținând că Moscova a fost cea care le-a ordonat să părăsească Siria. Sirienii l-au geolocalizat rapid pe Hafez, care a filmat videoclipul în timp ce se plimba pe străzile Moscovei. Hafez și-a închis majoritatea conturilor de social media și a folosit apoi un pseudonim preluat dintr-un serial american pentru copii despre un tânăr detectiv cu dislexie, potrivit datelor scurse.

Copiii și mama lor își petrec mare parte din timp la cumpărături de lux.

Zein al-Assad cumpără frecvent haine de lux, s-a înscris la un salon scump de pedichiură și este membră a unei săli de sport exclusiviste din Moscova, arată date rusești scurse.

Copiii lui Assad vizitează frecvent și Emiratele Arabe Unite

Datele despre zboruri, consultate de Guardian pentru perioada 2017-2023, sugerează că EAU devenise de mult o destinație favorită pentru familia Assad, chiar și când se afla la putere. Karim și Hafez au călătorit de mai multe ori între Abu Dhabi, Moscova și Siria, inclusiv în noiembrie 2022 și septembrie 2023.

Inițial, familia Assad spera să se mute din Moscova în EAU. Emiratele erau un loc mult mai familiar pentru ei. Nu vorbeau rusa și le era greu să se plaseze în cercurile sociale rusești, potrivit prietenului familiei. Totuși, familia își dă seama acum că o mutare permanentă nu va fi posibilă o vreme, întrucât chiar și EAU.

Pe măsură ce rebelii au înaintat prin Siria, au distribuit imagini găsite în proprietățile lui Assad. Rețelele sociale s-au umplut de fotografii cu un Bashar tânăr în lenjerie, cu Bashar înotând, un contrast puternic față de autoportretul autocratic care îi privea pe sirieni din fiecare colț. A fost prima fisură în imaginea rigidă a unui dictator a cărui putere, până acum un an, părea de neclintit. Sirienii, însă, nu știu mare lucru despre dictatorul care a lăsat în urmă sute de mii de morți.