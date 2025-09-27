Siria l-a dat pe Bashar al-Assad în urmărire prin Interpol. Fostul dictator este „refugiatul” lui Vladimir Putin la Moscova

Assad s-a transformat din dictator în fugar, în decembrie 2024, când regimul său s-a prăbușit fulgerător după peste zece ani de război civil. Foto: Getty Images

Noul regim din Siria a emis un mandat de arestare internațional pe numele lui Bashar al-Assad, fostul dictator, care a fugit în Rusia după înlăturarea de la putere, la sfârșitul anului trecut. Assad este refugiat la Moscova, după ce a pierdut războiul civil sirian într-o ofensivă fulgerătoare rebelilor conduși de actualul președinte de la Damasc, Ahmed al-Shara. Assad va fi dat în urmărire internațională prin interpol, conform judecătorului care a emis mandatul, relatează agențiile internaționale, citate de Agerpres.

Mandatul de arestare a fost emis în lipsă pentru o serie de acuzaţii, printre care crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte, în legătură cu represiunea din anul 2011 în oraşul Daraa. La acea vreme, în contextul mişcării aşa-numite „Primăvara Arabă”, o serie de revolte populare succesive au avut loc în ţări din Orientul Mijlociu împotriva unor regimuri autoritare, unele dintre acestea fiind înlocuite, fără a deveni democraţii, iar în alte cazuri revoltele au condus la războaie civile îndelungate, cum a fost cel al Siriei.

O mişcare pro-democraţie a fost declanşată, astfel, în această ţară în 2011, dar dictatorul Assad a răspuns cu o represiune violentă. Situaţia a evoluat rapid într-un conflict armat soldat cu sute de mii de morţi, milioane de refugiaţi şi devastarea Siriei. Sute de mii de oameni au ajuns în închisori, unde au fost torturaţi sau ucişi fără urmă, conform organizațiilor pentru drepturile omului.

După înlăturarea lui Assad de la putere, noua conducere siriană a lui Ahmed al-Sharaa a încercat să proiecteze o imagine moderată şi să respecte drepturile omului, în timp ce caută să obţină sprijin internaţional pentru reconstrucţia ţării distruse de război.

Noile autorităţi de la Damasc încearcă să remedieze inclusiv relaţiile cu Rusia, în ciuda ajutorului militar direct oferit de aceasta armatei lui Assad în timpul războiului. Miniştrii sirieni ai externelor şi apărării au făcut deja vizite la Moscova, iar Ahmed al-Sharaa a avut, în februarie, o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, ei convenind atunci să continue contactele pentru a dezvolta o agendă de cooperare bilaterală, dar nu au ajuns la niciun acord cu privire la viitorul celor două baze militare ruseşti din Siria. Preşedintele sirian a primit din partea Rusiei invitaţia să participe, în octombrie, la Moscova, la summitul Rusia - Liga Arabă.