LUCAS vs. Shahed. Americanii își lansează propria dronă care să lupte împotriva aparatelor iraniene

Armata americană își creează propria dronă ieftină pentru a contracara aparatele Shahed 136 ale Iranului. Este vorba despre „Low-Cost Uncrewed Combat Attack System”, cunoscut sub numele de FLM 136 LUCAS, relatează Euronews. Războiul cu Iranul arată din nou cât de repede se schimbă conflictele secolului al 21-lea din punct de vedere tehnologic. Suntem în epoca războiului dominat de o tehnologie mai mult decât oricare alta: dronele, în special cele ieftine.

Forțele armate ale Iranului sunt mult mai mici decât complexul militar-industrial american de 900 de miliarde de dolari, cheltuielile de apărare ale Iranului în 2025 fiind de aproximativ 23 de miliarde de dolari. Din acest motiv, țara a folosit drone pentru a purta un război asimetric și pentru a echilibra raportul de forțe.

Cel mai vizibil exemplu este drona de atac HESA Shahed 136 – un vehicul aerian fără pilot autonom care poate încăpea în spatele unui camion, conceput pentru atacuri kamikaze asupra țintelor.

Dezvoltată în 2016 de Shahed Aviation Industries, afiliată Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), fiecare dronă costă între 20.000 și 50.000 de dolari. În același timp, sistemele Patriot folosite pentru a le doborî costă aproximativ 4 milioane de dolari per rachetă.

Această asimetrie între cost și eficiență în luptă este esențială pentru apărarea Iranului, scopul fiind ca războiul să devină prea costisitor pentru adversar pentru a fi purtat pe termen lung. Eficiența dronei nu a trecut neobservată de armata americană.

Mai multe companii americane dezvoltă acum propriile drone ieftine, inspirate de Shahed 136. O companie chiar a realizat inginerie inversă pentru a realiza propria versiune a dronei, care este folosită acum pentru prima dată în luptă pentru a lovi Iranul: FLM 136.

Este imitația un compliment?

Prezentată pentru prima dată anul trecut de compania Spektreworks din Arizona, FLM 136 este descrisă drept un Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, cunoscut și sub numele de LUCAS. Necesită doar o echipă mică pentru a fi operată și poate decola și ateriza autonom.

Drona este foarte asemănătoare ca dimensiuni cu Shahed 136, având 3 metri lungime și 2,5 metri lățime, însă este mult mai ușoară – 81,5 kg comparativ cu 200 kg în cazul Shahed. Acest lucru înseamnă și că FLM 136 transportă o încărcătură mai mică, de 18 kg, față de 50 kg în cazul Shahed.

FLM 136 poate realiza atacuri timp de până la șase ore pe o rază de 444 de mile marine și de la o altitudine de până la 4.500 de metri.

Este propulsată de un motor cu combustie internă și poate zbura cu o viteză de croazieră de 137 km/h, atingând o viteză maximă de 194 km/h. Cel mai important, fiecare dronă costă aproximativ 35.000 de dolari, ceea ce o plasează la același nivel de preț cu Shahed 136.

Dronele sunt acum lansate de la sol împotriva Iranului de Task Force Scorpion Strike (TFSS), o unitate a Comandamentului Central al SUA desfășurată în Orientul Mijlociu, pentru a realiza atacuri kamikaze cu sens unic, la fel ca omoloagele lor, Shahed 136.

Deși SUA pot folosi în continuare un arsenal extins de armament, capacitatea Pentagonului de a produce drone ieftine în volume mai mari pe termen lung este considerată crucială.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat, marți, că Iranul „pierde dominația în domeniul dronelor” și că SUA au „dominație aeriană totală”.

Drona a fost prezentată în iulie 2025 la un eveniment organizat de Hegseth la Pentagon, unde 12 dintre cei mai importanți producători de drone din țară au concurat pentru a furniza noi echipamente militare.

Înaintea acestui eveniment, Trump a promulgat decretul executiv „Unleashing American Drone Dominance” pentru a stimula sectorul comercial și mai ales militar al dronelor din SUA.

Acesta a fost urmat, în decembrie 2025, de o solicitare a Departamentului Apărării al SUA către industria americană de drone de a livra rapid și la costuri reduse 300.000 de drone. Un apel la care Spektreworks și multe alte companii răspund.

Fiii lui Trump, Eric Trump și Donald Trump Jr., se implică de asemenea în industria dronelor, susținând, luni, o fuziune cu producătorul Powerus pentru a crește producția internă.