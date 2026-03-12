"Prețurile vor fluctua sălbatic”. Războiul din Iran provoacă deja cea mai mare blocare a aprovizionării cu petrol din istorie

Creșterea costurilor energiei a fost un punct central de interes al administrației Trump de la începutul războiului. Foto: Getty Images

Războiul din Iran ar fi declanșat deja cea mai mare întrerupere a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol, potrivit unui raport publicat joi de Agenția Internațională pentru Energie, pe măsură ce tensiunile escaladează de-a lungul unei căi navigabile esențiale pentru comerțul internațional, potrivit Politico.

Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă esențială responsabilă pentru transportul a aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol, a înregistrat o scădere a fluxurilor de petrol și produse de la aproximativ 20 de milioane de barili pe zi la „o mică cantitate”. Prețul petrolului a „fluctuat, de asemenea, sălbatic” de la începutul războiului, se arată în raport care avertizează că această tendință va continua.

Creșterea costurilor energiei a fost un punct central de interes al administrației Trump de la începutul războiului în februarie. Casa Albă a declarat că ar putea oferi escorte navale și asigurare de risc politic pentru petrolierele care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Președintele a relaxat, de asemenea, sancțiunile privind achiziția de petrol rusesc de către India.

Totuși, aprovizionarea globală cu petrol va scădea probabil cu 8 milioane de barili pe zi în martie, potrivit AIE, „daunele directe aduse infrastructurii energetice” contribuind, de asemenea, la șocurile de aprovizionare.

„Cu aproape 20 [de milioane de barili pe zi] de țiței și produse export perturbate în prezent și cu opțiuni alternative limitate pentru a ocoli cel mai critic punct de tranzit al petrolului din lume, producătorii și consumatorii din întreaga lume simt presiunea”, a scris agenția în raportul său.

Țările membre ale AIE s-au angajat miercuri să elibereze 400 de milioane de barili de petrol în efortul de a stabiliza aprovizionarea și de a reduce prețurile la energie. Iar Comandamentul Central al SUA atacă acum navele iraniene despre care se crede că plasează mine navale în Strâmtoarea Ormuz.

Dar președintele Donald Trump a respins joi, aparent, perturbările pieței ca având un impact dramatic asupra economiei americane.

„Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, câștigăm mulți bani”, a scris el pe Truth Social joi dimineață. „DAR, de mult mai mare interes și importanță pentru mine, ca președinte, este oprirea unui imperiu malefic, Iranul, de a avea arme nucleare și de a distruge Orientul Mijlociu și, într-adevăr, lumea întreagă. Nu voi lăsa niciodată să se întâmple asta!”